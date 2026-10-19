Streamer misst live auf Twitch, wie viel Stundenlohn er bei Craft Attack 14 verdient, vergleicht es mit einem normalen Job

Bei Craft Attack 14 verdient ein Twitch-Streamer weniger Geld, als bei seinem Alltagsjob. In den vergangenen 19 Tagen erreichte er dabei nicht mal den Mindestlohn.

Um wen geht es?

Der deutsche Twitch-Streamer und YouTuber “Urotox” ist als Content-Creator in erster Linie für Minecraft bekannt. Das zeigt er gleichermaßen in seinen Videos und Livestreams.

Urutox ist auch dieses Jahr bei Craft Attack 14 dabei und streamt währenddessen auf Twitch. Dabei unterhält er durchschnittlich etwa 102 Zuschauer (via Sullygnome).

Craft Attack ist ein jährlich stattfindendes Minecraft-Projekt, bei dem sich zahlreiche Content-Creator auf einem gemeinsamen Server versammeln und verschiedenen Bauprojekten widmen.

Video starten Minecraft zeigt im Video, wie sich die Grafik des Spiels verbessern wird Autoplay

Das hat er mit dem Stundenlohn auf sich: Urutox spielt bei Craft Attack 14 seit dem 1. Oktober Minecraft als Vollzeitjob, wie er kürzlich während eines Streams im Gespräch mit anderen Content-Creatorn verriet.

Während seiner Craft-Attack-Streams misst Urotox, wie viel Geld er seit dem Start des Projekts bereits verdient hat und wie viel Stundenlohn das entspricht. Das Ergebnis zeigt er in seinem Stream mittels einer Anzeige an der Oberseite seines Bildschirms an.

Der Verdienst des Streamers wird dabei mit konkreten Zahlen sowie visuell mit einem Balken angezeigt, der sich mit jeder Einnahme füllt. Wenn der Balken voll ist, hat er den Stundenlohn seines normalen Jobs erreicht. Dieser liege bei 16,52 Euro.

Ein Pfeil auf dem Balken zeigt zudem an, wo der Mindestlohn wäre. Außerdem wechselt die Stundenlohn-Anzeige des Streamers zwischen dem Stundenlohn seit Streamstart und dem Stundenlohn während Craft Attack 14.

Wie läuft es aktuell für ihn? Was den Stundenlohn betrifft, läuft es für Urutox bei Craft Attack 14 derzeit eher mäßig erfolgreich. Aktuell ist der Streamer auf das ganze Projekt gerechnet bei einem durchschnittlichen Stundenlohn von 11,66 Euro (Stand 19. Oktober, 12:00 Uhr). Er ist insgesamt also unter dem Mindestlohn, der bei 13,90 Euro liegt.

Besonders auffällig dabei sind die extremen Streamlängen, die er in den vergangenen Tagen erreicht. Der Content-Creator war teilweise 15-18 Stunden pro Tag live. Vom 10. bis zum 18. Oktober beträgt seine durchschnittliche Streamdauer 15,5 Stunden.

Auch dieses Jahr zeichnet sich Craft Attack wieder durch einige spannende Projekte und kreative Ideen aus. Ein Twitch-Streamer hat dabei besonders tief in die Trickkiste gegriffen, und eine Art Minecraft-Amazon für seine Streamer-Kollegen erschaffen: Craft Attack läuft noch keine Woche, doch ein Twitch-Streamer hat sich bereits ein kapitalistisches Imperium aufgebaut