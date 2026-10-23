Twitch-Streamer schmiedet in Craft Attack 14 kapitalistischen Superplan, um im echten Leben steinreich zu werden

In Craft Attack 14 kommen viele deutsche Twitch-Streamer auf einem riesigen Minecraft-Server zusammen. Einer davon ist Nooreax, der einen Plan hat, wie er am besten monetär profitieren kann.

Wer schmiedet einen Plan? Aktuell versinken die deutschen Twitch-Streamer wieder in Minecraft, denn Craft Attack läuft in der 14. Staffel. Einer davon ist Nooreax, der mit seinen Streamer-Kollegen Dimeax und Norman in diesem Jahr den notyexpress gegründet hat. Ein Lieferservice, der die anderen Craft-Attack-Spieler mit Materialien im Spiel versorgt. Bezahlt werden kann mit Ingame-Items oder Twitch-Leistungen, beispielsweise Subs.

Mit diesem Lieferexpress hat Nooreax einen Plan geschmiedet, wie er seine Twitch-Kollegen für maximalen Profit nutzen kann: nämlich durch Werbung.

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Nooreax hofft auf schlafende Zuschauer

Was ist das für ein Superplan? Mit diesem Lieferexpress hat Nooreax den Plan, die Big Five – wie er sie nennt – also Trymacs, Papaplatte, BastiGHG, MontanaBlack und eliasn97 am meisten zu beliefern, sodass sie am Ende ihres eigenen Streams zu ihm herüberraiden auf Twitch. Also: Ihre Zuschauer automatisch zu dem Stream von Nooreax schicken.

Sobald das geschehen ist, muss Nooreax leise sein, sagt er. Denn die Zuschauer, die bereits eingeschlafen sind, sollen nicht aufgeweckt werden. Danach will Nooreax seine Werbung auf Twitch hochschalten – anscheinend sind da bis zu 22 Minuten und 50 Sekunden am Stück möglich – und will sich so finanziell bereichern.

Den Plan stellte Nooreax auch stolz Trymacs im Twitch-Stream vom 22. Oktober 2026 vor, also einem der Big Five. Tatsächlich war das ein nicht ganz unkluger Schachzug, denn am Ende von seinem Twitch-Stream schickte Trymacs seine Zuschauer zu Nooreax herüber.

Schaut ihr Craft Attack 14? Wenn ja, welchen Twitch-Streamer und dessen Projekt verfolgt ihr am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Schon als Craft Attack 14 gerade mal wenige Tage alt war, hatte sich Nooreax sein Imperium aufgebaut: Craft Attack läuft noch keine Woche, doch ein Twitch-Streamer hat sich bereits ein kapitalistisches Imperium aufgebaut