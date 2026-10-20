Streamer findet in Craft Attack den perfekten Job, um auf Twitch-Beef zu befeuern

In Craft Attack 14 bauen die Twitch-Streamer nicht nur schöne Gebäude, sie suchen sich eigene Jobs oder Firmen, um die Dynamik des Projekts zu verändern. Sterzik hat sich eine Aufgabe ausgesucht, die vor allem für Sticheleien genutzt werden kann.

Um was für einen Job geht es? Aktuell findet wieder Craft Attack statt. Das ist ein Minecraft-Projekt, bei dem sich viele Content-Creator auf einem Server treffen und allerlei Bauten erstellen oder auch viel Unfug anstellen. Beim diesjährigen Projekt haben sich einige Streamer besondere Aufgaben gesucht. So hat sich Nooreax etwa ein kapitalistisches Imperium aufgebaut.

Auch der Creator Sterzik hat sich einen Job gesucht und wurde zum Postboten des Projekts. Doch damit überbringt er nicht nur nette Nachrichten.

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Eine neue Methode für Sticheleien

Wie setzt Sterzik seinen Job um? Mittlerweile gibt es mehrere Clips, wie Sterzik als Postbote in Craft Attack unterwegs ist. Ein Beispiel davon sieht man in einem Clip mit Streamer Zarbex auf TikTok. Zarbex begrüßt Sterzik, der sich wiederrum mit einer echten Trompete ankündigt und ihm einen Brief von MontanaBlack überbringt. In ihm steht nur: Ich hab dich lieb.

Den Brief hat er auch virtuell als Item im Spiel (als Buch) und wirft ihm Zarbex zu. Am Ende fragt Zarbex noch: Wartest du jetzt auf Trinkgeld? , bevor Sterzik seinen Abgang erneut mit der Trompete untermalt.

Es werden aber nicht nur nette Nachrichten von ihm weitergeleitet. In einem anderen Clip, den man auf YouTube sehen kann, überbringt er dem Streamer iNoizy einen Drohbrief von Anonym . Dort steht geschrieben:

Lieber iNoizy, du bist erbärmlich. Die nächste Zeit wird hart für dich. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Schlaf mit offenen Augen. Ich werde dich holen kommen.

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Nicht nur das harmonische Bauen ist ein Bestandteil von Craft Attack, sondern auch Beefs zwischen den Streamern, die sich gerne auch mal gegenseitig nerven, etwa durch Angriffe auf Bauten. Sterzik selbst hat das auch schon erlebt, wie man auf Instagram sehen kann.

Der Streamer Kedos zerlegt einfach eine Wand von Sterzik und argumentiert seine Schandtat mit Hier ist zu wenig Luft .

Für Sterzik selbst lohnen sich seine Minecraft-Streams aber wohl. Laut Sullygnome erreichte er am 19. Oktober im Peak eine Zuschauerzahl von 5.468. Innerhalb des 6-Stunden-Streams lag seine Durchschnittszahl bei 4.211 gleichzeitigen Zuschauern. In den letzten 30 Tagen lag sein Durchschnitt sonst bei 2.555 Zuschauern.

Schaut ihr aktiv das aktuelle Craft Attack und bei wem schaut ihr am liebsten zu? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ein anderer Streamer beschäftigt sich auf Twitch sehr viel mit Craft Attack, doch monetär läuft das nicht so gut: Streamer misst live auf Twitch, wie viel Stundenlohn er bei Craft Attack 14 verdient, vergleicht es mit einem normalen Job



