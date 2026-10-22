Craft Attack 14 ist in vollem Gang, doch heute dominiert ein Minecraft-Projekt unserer europäischen Nachbarn auf Twitch

Während das deutsche Twitch im Minecraft-Fieber ist, läuft bei unseren europäischen Nachbarn ein eigenes Projekt und dort knallt es gewaltig.

Was ist das für ein Projekt? CreatorSMP ist ein niederländisches Minecraft-Projekt, bei dem 90 Creator gegeneinander antreten. Im Gegensatz zu Craft Attack, wo die Teilnehmer gemeinsam an Großprojekten arbeiten, ist CSMP ein Hardcore-Projekt, bei dem es am Ende nur einen Gewinner geben kann.

Die Teilnehmer starten auf einer großen Spielwelt, die durch eine mächtige Mauer in Nord und Süd geteilt wird. Innerhalb dieser Regionen bauen die Creator ihre Basen, erkunden, formen Allianzen… und finden Wege, einander um die Ecke zu bringen.

Nach einer Weile öffnen sich dann Zugänge zu Labyrinthen in der Mauer, durch die Spieler auf die andere Seite oder zu besonderen Orten wie dem Nether und dem End gelangen können. In typischer Hardcore-Manier haben Teilnehmer nur ein Leben. Wer stirbt, findet sich auf einer zweiten Insel wieder, dem “Verlierer Realm”.

Die mittlerweile 4. Staffel des Projekts startete am 4. Oktober und nähert sich aktuell ihrem großen Finale – und davor knallt es nochmal richtig.

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Verlierer kämpfen um eine zweite Chance

Was ist aktuell los? Heute, also am 22.10.2026, findet in CSMP4 das “Loser Finale” statt. Darin geben die bisher ausgeschiedenen Teilnehmer nochmal alles, um sich eine Rückkehr zur Hauptinsel zu verdienen. Die Creator treten im Verlierer Realm in 3 Runden eines Battle Royales gegeneinander an. Der Sieger jeder Runde wird wiederbelebt und hat so noch die Gelegenheit, beim großen Finale dabei zu sein.

Wer hierzulande Sauercrowd verfolgt hat, weiß: Kaum etwas ist so unterhaltsam, wie ein Content Creator, der seinen mühsam gehegten Charakter auf möglichst dämliche Weise verliert. Dementsprechend bestehen die meistgesehenen Clips des vergangenen Tages laut TwitchTracker auch ausnahmslos aus Todes-Clips der Teilnehmer.

Und das nicht ohne Grund, denn man braucht bei den meisten Clips keine Niederländisch-Kenntnisse, um zu verstehen, was gerade passiert. Etwa bei der Streamerin Appelkaas, die ihr Ausscheiden äußerst gelassen nimmt:

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Was ist mit dem großen Finale? Der Gewinner von CSMP4 wird am 25. Oktober besimmt, und das Event hat es nochmal richtig in sich. Die verbliebenen Teilnehmer werden in einer großen Show gegeneinander antreten. Das Event können Fans aber nicht nur am heimischen PC auf Twitch verfolgen, sondern sogar auf der ganz großen Leinwand: Gleich mehrere Kinos übertragen das Finale live. Laut der offiziellen Website war der Andrang sogar so groß, dass es jetzt noch Karten für zusätzliche Locations gibt.

Wie findet ihr das Konzept von CSMP? Würdet ihr so ein Hardcore-Projekt auch im deutschen Minecraft-Twitch feiern?

Unterdessen bauen die Teilnehmer bei Craft Attack nicht nur coole Basen, manch einer findet sogar seine Bestimmung. Sollte das mit dem Streamen irgendwann nicht mehr klappen, könnte sich ein Creator auch als sprechendes Telegramm verdingen. Die Referenzen hat er schon: Twitch-Streamer findet in Craft Attack den perfekten Job, wird zum Postboten in Minecraft