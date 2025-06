Streamer nutzt den „Geld-Cheat“ auf Twitch, verdient 4.000 Euro mehr als der YouTuber, von dem er Inhalte nimmt

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Was gibt es für mögliche Lösungen? Der YouTuber Robin „RobBubble“ Blase thematisierte Reactions ebenfalls mal in einem seiner Videos, denn er steht genau vor dem gleichen Problem: Leute, die auf seine Inhalte reagieren, verdienen signifikant mehr als er.

Auf X wirkte Jules sichtlich überrascht über die Diskrepanz der Einnahmen von ihm und dem Twitch-Streamer. Denn obwohl Jules mehr Aufrufe, nämlich 2,9 Millionen, und eine längere Watchtime auf YouTube mit seinem Video generierte, so nahm er trotzdem „nur“ 23.979,46 Euro ein, also rund 4.000 Euro weniger als ELoTRiX.

Wie viel verdiente ELoTRiX mit dem Video? In einem Stream zeigt Twitch-Streamer ELoTRiX das Video, das ihm am meisten Einnahmen auf seinem Reaction-Kanal bringt: Eine Reaktion auf das Video von Jules, in dem es um den Entwickler Blizzard geht. Das Video ist ungefähr zwei Stunden lang, während das Original rund 1,5 Stunden lang ist, und hat mit über 1,8 Millionen Aufrufen dem Twitch-Streamer insgesamt 27.063,13 Euro eingebracht.

