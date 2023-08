„5,29 € Stundenlohn“ – YouTuber zeigt, wie wenig er mit mehr als 1 Million Aufrufen verdient

Mit mehr als 500.000 Abonnenten gehört „Jules“ zu den größeren deutschen YouTubern. Auf seinem Kanal postet er aufwändige Videos über Internet-Phänomene. Zusätzlich geht er regelmäßig auf Twitch auf Sendung. Nun zeigt er, wie wenig dabei herausspringt.

Was hat es mit dem Stundenlohn auf sich? Am 15. August 2023 veröffentlichte Jules ein knapp 40-minütiges Video über Elon Musk. Das Video erhielt mehr als 1,3 Millionen Aufrufe innerhalb einer Woche. Wer nun denkt, dass sich das für den YouTuber richtig lohnen müsste, liegt wohl falsch.

Denn am 22. August teilte Jules auf Twitter, wie viel Geld er mit dem Video verdient hat: 1.587 €. Das entspreche einem Stundenlohn von 5,29 €, so der YouTuber. Rechnerisch bedeutet das, dass er ungefähr 300 Stunden in die Produktion des Videos gesteckt hat.

Die Summe bezieht sich allerdings nur auf den Werbeumsatz, Sponsoren sind nicht eingerechnet – ohne die würde er solche aufwändigen Videos gar nicht mehr machen, erklärt Jules.

MontanaBlack vermutet: „YouTube hat ein Problem mit dir“

Warum ist das so wenig? Jules veröffentlicht im Vergleich zu anderen YouTubern eher wenige Videos, die dafür recht lang und aufwändig produziert sind. Es scheint, als würde sich diese Art Inhalt kaum noch lohnen: „Heutzutage ist YouTube einfach nicht mehr dafür gemacht“, vermutet Jules.

Denn auf YouTube ist ein Klick nicht gleich ein Klick. Der sogenannte CPM-Wert legt fest, wie viel ein Content Creator pro 1.000 Aufrufe verdient. Ist dieser Wert niedrig, erhält ein YouTuber weniger Geld, als ein Kollege mit ähnlich vielen Aufrufen, aber einem besseren CPM.

Twitch-Streamer MontanaBlack etwa verdiente mit seinem Video zum Ausflug in den Heidepark 14.700 € bei 1,7 Millionen Aufrufen. „Glaube, YouTube hat ein persönliches Problem mit dir“, schreibt er in den Kommentaren unter dem Post von Jules (via Twitter).

Besonders ärgerlich: Twitch-Streamer zeigen solche Videos gerne in ihren eigenen Streams, reagieren darauf und posten einen Mitschnitt davon auf YouTube. Damit nehmen sie teilweise mehr ein, als der ursprüngliche Schöpfer des Videos.

Für Jules ist das in Ordnung, er sagt, Reactions hätten ihn in seiner Anfangszeit groß gemacht. Dennoch bot der Twitch-Streamer GamerBrother bereits an, dem YouTuber seine Einnahmen aus Reactions zu seinen Videos zu überweisen (via Twitter).

Jules antwortete noch nicht öffentlich auf das Angebot, andere Twitter-Nutzer loben den Streamer jedoch für diese Geste. Der YouTuber sagt zwar, er mache die aufwändigen Videos, weil sie ihm Spaß machen und er sich auch über Sponsoren finanzieren kann, dennoch wäre eine angemessene Bezahlung sicherlich im Interesse aller.

