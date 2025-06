Trymacs zockt Pokémon auf Twitch, ist nach 143 Stunden noch im ersten Gebiet und völlig gebrochen

Der Twitch-Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler unterzieht sich einer besonders schwierigen Pokémon-Challenge, bei der er nur schillernde Pokémon fangen will. Während des Streams ist er endlich einen Schritt weiter gekommen.

Was ist das für eine Challenge? Trymacs startete vor über einem Monat eine Pokémon-Challenge, bei der er nur schillernde Pokémon fangen und mit ihnen kämpfen möchte. Einem schillernden Pokémon zu begegnen, ist ziemlich schwierig. Die Chance liegt in der Generation, die Trymacs spielt bei 1:8.192 (laut PokéWiki).

Diese Challenge hatte es in sich. Er konnte sich als Starter-Pokémon ein schillerndes Endivie sichern, das sich schon zu Lorblatt entwickelt hat.

Dem zweiten Shiny zu begegnen war dann schon schwieriger und brachte den Twitch-Streamer an seine Gedulds-Grenzen: Trymacs berichtete, dass er „jeden Abend gebrochen ins Bett gehen“ würde.

Nun konnte er aber während des Streams endlich sein zweites schillerndes Pokémon fangen.

„Ich kann einfach weiterspielen“

Trymacs begegnet nach seinem ersten schillernden Pokémon Endivie endlich seinem zweitem: einem schillernden Knofensa. Der Twitch-Streamer kann sein Glück kaum fassen und schreit so sehr los, dass er nur wenige Minuten danach heiser ist.

Dann sagt er aufgebracht:

Ich weiß gar nicht mehr, wie man das Spiel spielt. (…) Ich kann einfach weiterspielen. (…) Ich kann gleich Pokémon spielen. Ich kann das Spiel spielen.



Trymacs via YouTube

Der Twitch-Streamer hat schon so viel Zeit in dem Spiel in dieser einen Stelle verbracht, dass es jetzt ungewohnt für ihn scheint, das Spiel „normal“ weiterzuspielen. Er befindet sich noch im ersten Gebiet, auf der Route 32, hat aber hier die letzten vier Wochen und insgesamt 143 Spielstunden seit dem letzten schillernden Pokémon verbracht.

Hier könnt ihr euch den Clip auf YouTube anschauen, in dem Trymacs ziemlich gebrochen wirkt:

Knofensa scheint nicht die beste Ausbeute zu sein: Der Twitch-Streamer meint zu dem Knofensa: „Ich bin mit allem fine“ (via YouTube), gibt aber gleichzeitig zu, dass das Pokémon rein zum Kämpfen das Schlechteste ist, was hätte kommen können.

Die nächste Pokémon-Arena, die es zu gewinnen gilt, kämpft mit dem Typ Käfer, was effektiv gegen Pflanzen-Pokémon ist. Da Trymacs schon ein Lorblatt hat, was ebenfalls von Typ Pflanze ist, ist er mit beiden Pokémon schwach gegen die Arena und besitzt keine Typen-Diversität innerhalb seines Teams.

Nach diesem Erfolg scheint Trymacs wieder motiviert, die Pokémon-Challenge weiterzumachen. Nicht nur die Pokémon-Spiele spielt der Twitch-Streamer, er ist auch sehr in das Öffnen von Boosterpacks der Karten vernarrt. Als er seine seltenen Pokémon-Karten bewerten lassen will, stößt er allerdings auf ein Problem: Trymacs will damit angeben, wie viel seine Pokémon-Karten wert sind, doch eine Firma will ihm nicht helfen