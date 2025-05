Der Twitch-Streamer Maximilian „Trymacs“ Stemmler hat einen Clip, der ihn bis heute verfolgt. Nun klärt er die Hintergründe dazu auf.

Was ist das für ein Clip? Trymacs war vor vier Jahren bei dem Twitch-Streamer MontanaBlack zu Besuch. MontanaBlack bat ihm etwas zu Trinken an, woraufhin Trymacs meinte, er würde eine Cola Zero nehmen wollen.

Das hatte MontanaBlack allerdings nicht da. Trymacs zeigte dann auf das Getränk, das MontanaBlack gerade trank und fragte, was das denn dann sei. Es sei eine normale Cola, was Trymacs überraschte. Seine Reaktion machte diesen Clip zu dem legendären Cola-Clip von Trymacs.

Den Clip könnt ihr euch hier auf YouTube anschauen:

Was macht den Clip so besonders? Die übertriebene Reaktion, das Langziehen des Worts „Cola“ ist innerhalb der Twitch-Community zu einem Meme geworden und wird regelmäßig wiederholt. Es wird sich immer wieder darüber lustig gemacht.

So zweifeln einige der Kommentare unter der Szene an der Vernunft des Twitch-Streamers:

@G3tFxk3dbyMo schreibt (auf YouTube): „Also der Typ ist so verloren, Digga“

@DanielMeier86 meint (auf YouTube): „Einfach hängengeblieben!!!“

@KetathunbergTV findet (auf YouTube): „Der ist doch komplett drauf, das sieht aus wie MDMA.“

Als Trymacs vor kurzem wieder bei MontanaBlack zu Besuch war, meinte er: „Das schreien mir heute noch Leute auf der Straße nach. Ist das krank. (…) Das ist passiert, dann (…) zwei, drei Jahre hat’s gechillt und dann ist es irgendwie durch TikTok nochmal total abgegangen.“ (via TikTok).

Jetzt klärte Trymacs den Hintergrund dazu auf, weswegen er so über die Flasche Cola überrascht war.

„Ich war shocked“

Was steckt hinter dem Cola-Clip? Zu dem Zeitpunkt, zu dem der Clip entstand, hatte Coca Cola das Design ihrer Flaschen geändert. Das führte dazu, dass die Designs von der normalen Cola-Sorte und von Cola Zero fast identisch aussahen.

Trymacs meint dazu mit einem trockenen Unterton: „Ich war shocked. Auf einmal sieht Cola wie Cola Zero aus“ (via YouTube).

Wie reagiert die Community? Der Community scheint es nicht so sehr wichtig zu sein, warum Trymacs genau so reagiert hat. Der Clip behält anscheinend seinen Legenden-Status so oder so:

@mahoxxone (auf YouTube): „Der Clip ist trotzdem legendär“

@bjornlarsson6536 (auf YouTube): „Ok, Erklärung ist super. Kommst trotzdem aus der Nummer nicht mehr raus. Sorry, Max“

@FlorianWagner-i9b (auf YouTube): „Ich muss sagen es ist trotzdem mit einer der besten Clips die es jemals gab“

@wassup-y1v (auf YouTube): „Wurscht, Hauptsache gut“

