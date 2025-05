„Gehe jeden Abend gebrochen ins Bett“ – Trymacs will besonders schwierige Herausforderung ohne Twitch schaffen, scheitert jeden Tag

Der Twitch-Streamer Max „Trymacs“ Stemmler unterzieht sich momentan einer ganz besonderen Pokémon-Challenge, doch die scheint schwieriger als gedacht. Denn selbst, wenn er nicht streamt, versucht er sich an der Herausforderung weiter, geht jedoch jeden Abend enttäuscht ins Bett, wie er selbst sagt.

Was ist das für eine Herausforderung? Trymacs hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Pokémon-Spiel SoulSilver auf ganz spezielle Art und Weise durchzuspielen. Er will nur schillernde Pokémon fangen.

Schillernde Pokémon sind Pokémon, die eine andere seltenere Farbgebung haben als das Original. Sie spawnen nur sehr selten; in der Edition, die Trymacs spielt, liegt die Wahrscheinlichkeit laut PokeWiki bei ungefähr 1:8192.

Mittlerweile ist die Challenge für ihn so schwierig geworden, dass er währenddessen in seinen Streams auf Videos reagiert. Auch versucht er es außerhalb des Twitch-Streams und setzt sich nachts nochmal hin, um weiter zu jagen.

Trymacs scheitert jeden Tag

Da das letzte Video zu der Shiny-Challenge, wie sie von Trymacs genannt wird, schon etwas her ist, forderte ein Zuschauer in einem vergangenen Twitch-Stream (Highlight auf YouTube) eine Erklärung des Streamers. Der antwortete unter anderem Folgendes:

Jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, es ist egal, was ich mache: Ob ich zehn Stunden streame oder den Abend mit meiner Freundin verbringe, nachts von 1 bis halb 4 sitze ich hier alleine im Dunkeln an meinem PC, schaue irgendeine Serie oder Film, shiny hunte, es kommt nichts und ich gehe nach einer brutalen Niederlage pennen. Trymacs via YouTube

Weiter führte er aus, dass er in den letzten drei Wochen bereits 13 Sitzungen davon hatte und dass er immer „übertrieben gebrochen ins Bett“ würde (via YouTube). Das sei nicht nur schlimm, weil er keine schillernden Pokémon fangen würde, sondern auch, weil es das Letzte sei, was er am Tag machen würde.

Wie schwierig eine solche Pokémon-Challenge sein kann, zeigte auch schon der Twitch-Streamer SmallAnt. Er versuchte sich vor vier Jahren an genau der gleichen Herausforderung wie Trymacs (zu sehen auf YouTube) und benötigte insgesamt über 58 Stunden und musste das Spiel 16.884 Mal zurücksetzen, um es schließlich zu schaffen.

Es bleibt abzuwarten, ob Trymacs genauso oder sogar noch länger für die Herausforderung brauchen wird.

Trymacs spielt nicht nur Pokémon, sondern er widmete sich zuvor und auch immer noch, hauptsächlich der Öffnung von Boosterpacks der Pokémon-Sammelkarten. Da er bei einigen Packs schon viele seltene Karten gezogen hat, will er den Wert dieser genau bestimmen lassen, doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht: Trymacs will damit angeben, wie viel seine Pokémon-Karten wert sind, doch eine Firma will ihm nicht helfen