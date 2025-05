„Der Punkt geht an Monte“ – Twitch-Streamer ärgern MontanaBlack so sehr mit seiner Haushälterin Agatha, dass er reagieren muss

Der Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris hat seit Jahren eine Haushaltshilfe: Agatha, die auch regelmäßig für ihn kocht. Oder so behauptet er es jedenfalls, denn einiger seiner Streamer-Kollegen säen nun Zweifel, indem sie sagen, dass sie Agatha noch nie gesehen hätten.

Was ist da los mit Agatha? Agatha ist die Haushaltshilfe von Twitch-Streamer MontanaBlack. Sie arbeitet schon seit einigen Jahren für ihn und ihretwegen gibt es auch das Meme innerhalb der Twitch-Community: „Agatha hat wieder gezaubert“ (via YouTube), da sie regelmäßig für MontanaBlack kocht.

Seit einigen Tagen hat sich der Witz innerhalb der Twitch-Community, vor allem von MontanaBlacks Twitch-Kollegen, etabliert, zu behaupten, dass sie Agatha noch nie gesehen hätten und dass der Twitch-Streamer sich seine Haushaltshilfe nur einbilden würde.

Weiter stellen seine Twitch-Kollegen die Behauptung auf, dass sich MontanaBlack seine Haushaltshilfe nur einbilden würde.

In einem Streamausschnitt beschreibt Trymacs eine Situation, in der er bei MontanaBlack zu Hause war (via YouTube). Es sei eine „Frau mit Perücke herumgelaufen, die ungefähr Montes Statur“ gehabt habe. Trymacs habe sie allerdings nur von hinten gesehen und meinte, dass es auch hätte MontanaBlack selbst sein können.

Twitch-Streamer Zarbex und Max Schradin reden MontanaBlack in einem Stream (Highlight via TikTok) gut zu, dass sie es in Ordnung finden würden, wenn er sich Agatha nur einbildete. Zarbex meint unter anderem zu MontanaBlack: „Wenn es für dich wichtig ist, hab’ ich sie schon gesehen.“

Auch MontanaBlack selbst ist mittlerweile auf den Witz mit eingestiegen, wie er in diesem TikTok zeigte:

Gibt es Agatha wirklich?

MontanaBlack zeigt Agatha im Stream: In einem Twitch-Stream (Highlight auf YouTube) ließ sich MontanaBlack dann breitschlagen Agatha zu zeigen. Er stellte die Sicht auf sein Sofa um und zeigte seinen Saugroboter, den er Agatha getauft hatte.

Dann wendete MontanaBlack sich an seinen Chat: „Wieso, was gibt’s da zu lachen? Ihr wusstet doch, dass mein Saugroboter hier in der Halle Agatha heißt. Ihr habt doch jetzt nicht ernsthaft gedacht, dass ich eine hart arbeitende Frau, die bei mir zu Hause arbeitet, hierher schleif’, um euch Arschgeigen zu beweisen, dass ich keine Psychose hab’. Was soll das?“ via YouTube.

Die Community nimmt den Witz von MontanaBlack mit Humor auf. So schreiben sie unter anderem folgendes:

@phyksius4633 schreibt: „Der Punkt geht an Monte.“

@DRAGOZILLA4218 meint: „Ich hab alles erwartet. Dass Monte sich als Frau verkleidet, aber einen Staubsauger hab’ ich nicht erwartet“

@davidmuller1086 findet: „Für deinen Humor feiere ich dich. Zu 100 % mein Humor!!!“

Dass es Agatha wirklich gibt, bewies MontanaBlack allerdings schon mal, auch ganz ohne den Druck der Twitch-Community. In einem Ausschnitt seiner vergangenen Instagram-Stories ist sie zu hören:

Es bleibt abzuwarten, wie lange sich dieser Insider-Witz noch in der Twitch-Community halten wird und welche Geschichte sich die Twitch-Streamer noch ausdenken, um die Narrative zur Belustigung voranzutreiben.