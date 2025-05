Ein deutscher Streamer wächst um 600 % auf Twitch dank seiner Skills in Dark Souls

Twitch-Streamer rund um HandOfBlood veranstalteten wieder das Soulkeepers-Event. Diesmal zu dem Spiel Dark Souls 3. Der Gewinner ist ein Twitch-Streamer, der auf der Plattform durchschnittlich nur 300 Zuschauer hat.

Beim Soulkeepers-Event, das von der Twitch-Bubble rund um Max „HandOfBlood“ Knabe veranstaltet wird, wird der beste Gamer in den Souls-Spielen ermittelt. Die Regeln sind dabei simpel: Twitch-Streamer spielen ein Souls-Game durch und dürfen dabei nicht sterben. Sobald sie das nämlich tun, ist ihr Run damit vorbei.

Pro Boss und speziellen Gegnern können Punkte gesammelt werden. Wer es am weitesten schafft und die meisten Punkte sammelt, gewinnt das Event. Die Platzierungen werden auf einem Leaderboard auf Soukeepers.online festgehalten, genauso wie die Clips der einzelnen Ingame-Tode.

Bisher wurden die Spiele Dark Souls 1 bis 3 gespielt. Bei der neuesten Veranstaltung rund um Dark Souls 3 konnte ein bisher nicht allzu bekannter Twitch-Streamer den Sieg holen.

Wir geben euch die wichtigsten Infos zu HandOfBlood in unserem Video:

LordPappnase führt Leaderboard in Soulkeepers an

Wer ist der Twitch-Streamer? Es handelt sich um LordPappnase. Auf seinem Twitch-Kanal hat er über 19.000 Follower und erreichte im letzten Jahr durchschnittlich 364 Zuschauer (via SullyGnome). Damit ist er zwar kein ganz kleiner Streamer, spielt aber eben auch nicht ganz oben mit.

Zu seinen meistgestreamten Spielen zählen unter anderem Gothic 1 und 2 und Dark Souls 2 und 3.

Durch seinen Run zu Dark Souls 3 konnte er seine durchschnittliche Zuschauerschaft in den letzten 3 Tagen auf 2.641 Zuschauer bringen (via SullyGnome). Das ist eine Steigerung von rund 625 Prozent.

Mit seinem entscheidenden Run erreichte er am Samstagabend sogar einen Spitzenwert von 7.544 Zuschauern, das ist ein neues Karriere-Hoch für den Streamer (via SullyGnome).

In den Souls-Spielen scheint er also ein richtiger Profi zu sein, was auch seine hohen Platzierungen in den drei bisherigen Runs von Soulkeepers beweisen:

In Dark Souls 1 siegte er mit 304 Punkten

Bei Dark Souls 2 belegte er den 2. Platz hinter Leon von Bonjwa mit 319 Punkten

In Dark Souls 3 konnte er wieder den ersten Platz holen mit insgesamt 359 Punkten

LordPappnase führt das Leaderboard auch im Gesamten an, und zwar mit 982 Punkten.

Bisher ist er in seinem Dark-Souls-3-Durchgang noch nicht gestorben. Im Gegensatz zu den meisten anderen.

Twitch-Streamer Kalle Koschinsky beispielsweise konnte gar keine Punkte holen, da er schon beim ersten Boss starb (via Twitch.tv). Er liegt somit auf Platz 45 von 45. HandOfBlood selbst konnte übrigens auch nur den 19. Platz mit 99 Punkten belegen.

Das Soulkeeper-Event brachte auch mit Dark Souls 3 wieder viele Twitch-Streamer zusammen. Welches Spiel als nächstes gespielt werden soll, wurde noch nicht bekannt gegeben. Anbieten würde sich Elden Ring oder auch Bloodborne.

Die Soulkeepers-Events können eine große Menge an Zuschauerschaft begeistern, allein schon, weil so viele Twitch-Streamer daran teilnehmen. Infos über das vorangegangene Soulkeepers-Event zu Dark Souls 1 lest ihr hier auf MeinMMO: Streamer spielen Dark Souls auf Twitch als Wettkampf und die Zuschauer lieben es, wenn sie scheitern