Twitch-Streamer HandOfBlood will in einem Bus von Berlin nach Nürburg fahren, hat PC und Kollegen dabei, aber keine Toilette

Der Twitch-Streamer Max „HandOfBlood“ Knabe plant seine eigene Tour. Mit einem Bus will er im Juni von Berlin bis zu dem Musikfestival Rock am Ring fahren. Bei der Auswahl seiner Kollegen, die ihn begleiten, fehlt aber ein Kandidat, sagt die Community.

Was ist das für eine Tour? In einem vergangenen Twitch-Stream (Highlight auf Twitch) kündigte HandOfBlood seine eigene Tour an. Mit dem sogenannten Zockerbus möchte HandOfBlood von Berlin-Spandau bis nach Nürburg fahren. Dort findet das Musikfestival Rock am Ring statt, das er dann besuchen will.

Der Zockerbus existiert schon seit zwei Jahren und ist ein umgebauter Bus, der von dem E-Sport-Team von Eintracht Spandau zum Transport genutzt wurde. In ihm befinden sich mehrere Tische, an denen während der Fahrt gezockt werden kann.

Wann findet die Tour statt? Die Tour startet am 2. und dauert bis zum 7. Juni 2025. Rock am Ring findet bis zum 8. Juni statt. HandOfBlood und sein Team wollen zwei Tage bei dem Festival bleiben.

Wo kann man die Tour gucken? Auf dem Twitch-Kanal von HandOfBlood kann die Tour alle Tage verfolgt werden.

Wer ist dabei? Neben HandOfBlood selbst sind drei seiner Twitch-Kollegen dabei: Paul „Krokoboss“, Kevin Westphal, Philip „Kutcher“ Traub und Kallo Koschinsky. Außerdem bringt der Streamer seine Crew mit, und will auf der Fahrt nach Möglichkeit noch weitere Content Creator wie Ronny Berger einsammeln.

Krasse Ausstattung, doch ohne Toilette

Der Zockerbus hat eine riesige Ausstattung: Es kann gezockt werden, es ist eine große 4.000-Euro-Anlage und eine Bar vorhanden. Bei der Ankündigung fragt der Chat, wie viele Toiletten der Bus besitzen würde.

Die Antwort: Gar keine. Für HandOfBlood kein Problem, dann nimmt sich eben jeder eine Punica-Flasche mit. Die haben eine große Öffnung.

Wie reagiert die Community? Die Community freut sich auf die Tour (via YouTube):

@stameniforstner4034 freut sich vor allem über Kalle Koschinsky: „Geil, endlich kommt Kalle mal aus seiner Bude, der Typ ist so ein Highlight bei Events aller Arten, dem gönn’ ich wirklich alles“

@netflixkonto1656 freut sich ebenfalls: „Hänno am Rock am Ring. Bin hyped, freue mich.“

Allerdings vermissen einige bei dieser Aufzählung den Freund und Twitch-Kollegen von HandOfBlood: Sterzik (via YouTube):

@mopro5298 fragt nach dem Twitch-Streamer: „Was mit Sterzik“

@IljaBalis versteht nicht, dass die Tour ohne Sterzik stattfindet: „Wie ohne Sterzik?“

