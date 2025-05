HandOfBlood war auf Twitch direkt erfolgreich, erklärt jetzt das Geheimnis seines Contents

Der Twitch-Streamer Max „HandOfBlood“ Knabe wagte im Januar 2024 einen radikalen Umbruch seines Contents. Der ist ihm auch gelungen, und das aus einem guten Grund.

Das ist HandOfBlood: HandOfBlood startete seine Influencer-Karriere als YouTuber. Seit 2010 lud er Let’s Plays hoch, hauptsächlich rund um Horrorspiele oder League of Legends. Ab 2016 galten seine aufwendig produzierten Let’s Plays, mit Kostümen, Greenscreen oder anderen Spielereien, als eine Art Aushängeschild von gut produzierten Gaming-Inhalten auf YouTube.

Im Januar 2024 änderte sich das jedoch. HandOfBlood gab bekannt, dass er sich durch die aufwendigen Videos immer mehr und mehr unter Druck gesetzt fühlte und er „einfach nur zocken“ wolle (via YouTube).

Seitdem streamt HandOfBlood regelmäßig auf Twitch und das mit Erfolg. Sein Twitch-Kanal umfasst über 1,3 Millionen Follower und bei seinen Streams im letzten Jahr schauten durchschnittlich 9.605 Menschen zu (via SullyGnome). Auch wenn er einige der vorherigen YouTube-Fans damit verprellte, konnte er seine Community größtenteils auf Twitch herüberholen.

Neben seinen immer noch vorhandenen Gaming-Inhalten, die auch auf seinen YouTube-Kanälen zu finden sind, veranstaltet der Twitch-Streamer immer wieder außergewöhnliche Events und Gäste.

Alles Wissenswerte zu HandOfBlood haben wir in unser Video für euch gepackt:

HandOfBlood sorgt für außergewöhnliche Momente auf Twitch

Was ist das Geheimnis? In einem vergangenen Twitch-Stream sprach ihn ein Zuschauer auf seinen Auftritt bei der deutschen Kultserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) an und kommentierte das ganze mit: „Da treffen Welten aufeinander“.

Auf den Kommentar aus dem Chat erwiderte HandOfBlood:

Das ist so mein Ding. Manchmal fragt man sich ja, was so sein Ding ist. Ich glaube, dieses wildeste Zielgruppen und Welten zusammenbringen, das ist so irgendwie mein Ding.



HandOfBlood via Twitch.tv

Zuschauer konnten sich in der 8.275. Folge von GZSZ nicht nur die typischen deutschen Schauspieler anschauen, sondern auch den Twitch-Streamer HandOfBlood. Der schlüpfte in die Rolle als Präsident Knabe und lieferte sich einen Schlagabtausch mit Jo Gerner (Wolfgang Bahro).

Was steckt dahinter? Seit seinem Wechsel zu Twitch konnte HandOfBlood schon einige außergewöhnliche Gäste einladen und so für einzigartige Momente sorgen.

Beispielsweise überraschte es seine Zuschauer enorm, dass er den Grünen-Politiker und damaligen Vizekanzler Robert Habeck in seinen Twitch-Stream einlud. Mit ihm sprach er über die aktuelle politische Lage und das Wahlprogramm der Grünen. Auf diese Weise schaffte er eine Verbindung zwischen seiner Zielgruppe und politischen Themen.

HandOfBlood und Robert Habeck in Gaming-Stühlen vor dem Twitch-Stream.

DJ Ötzi setzte sich ebenfalls in den Twitch-Stream von HandOfBlood. Nachdem er eine kleine Unterweisung bekommen hatte, wie der Stream funktionierte, Chat und Ähnliches, zockten der Gamer und der 54-jährige Musiker Elden Ring zusammen.

Auch dieser Zusammenschluss überraschte die Zuschauer, sie entwickelten aber auch gleichzeitig viel Sympathie für ihn, wie die Kommentare unter dem Stream-Upload auf YouTube vermuten lassen:

@hutmckenzie6867 kommentiert: „Ich hab DJ Ötzi jahrelang ein wenig belächelt und jetzt hab ich nur noch tiefste Sympathie für den Mann.“

@chrinowa meint zu dem Auftritt: „DJ Ötzi ist einfach so sympathisch und bodenständig“

@maliko1994 schreibt: „Wie süß ist DJ Ötzi bitte?! So keine Ahnung von Technik, Trends und Begriffen und fragt immer so niedlich.“

Nicht zu vergessen ist die Influencer Darts WM. HandOfBlood verbindet hier einen eher übersehenen Sport, nämlich Darts, mit einer jüngeren Zielgruppe, die eventuell wenige bis noch gar keine Berührungspunkte mit der Sportart hatte.

Da auf Twitch die Konkurrenz zu anderen Streamern enorm ist, gerade wenn viele Streamer gleichzeitig live sind, muss sich der Einzelne von den anderen abheben. HandOfBlood hat dies mit seinen außergewöhnlichen Gästen auf jeden Fall geschafft.

Zuschauer wurden in der Vergangenheit schon öfter von solchen Gästen überrascht und Leute sind somit eher gewillt, in den Stream zu schauen, um den nächsten besonderen Gast nicht zu verpassen.

Auch im Gaming-Bereich sorgt HandOfBlood für besondere Ereignisse. So veranstaltet er das Event Soulkeepers, bei dem Twitch-Streamer einen No-Death-Run in einem der Souls-Spiele hinlegen. Für das Töten von Bossen und Gegnern gibt es Punkte, um zu ermitteln, wer der bessere Spieler ist. Ein deutscher Streamer konnte so um 600 % auf Twitch wachsen, weil er so gut in Dark Souls 3 ist.