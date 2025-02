HandOfBlood stellt auf eigener Gamingmesse eine Reihe neuer Spiele vor und kritisiert dabei unterschwellig die Branche

Der Twitch-Streamer Max „HandOfBlood“ Knabe wurde mit seiner Firma Instinct3 Publisher für Indiegames. Auf seiner eigenen Gamingmesse kündigte er kommende Spiele an und verteilte dabei einige Seitenhiebe an die Branche.

Was war das für eine Gamingmesse? HandOfBlood gründete im Jahr 2024 seine eigene Publishing-Firma Instinct3 Publishing und veröffentlichte noch im selben Jahr die beiden Spiele Terrascape und Megaloot. Auch in diesem Jahr stehen wieder Releases an, für dessen Ankündigung HandOfBlood ein Event plante und es auf Twitch streamte. Es gab außerdem einige Special Guests, unter anderem Maurice Weber und David Hain.

Anschließend lud er ein Video des Events auf YouTube hoch.

Was für Spiele kündigte HandOfBlood an? Insgesamt fünf Spiele wurden für dieses Jahr angekündigt:

Wie wurde die Gaming-Branche kritisiert? Reichlich pathetisch, aber doch mit einem Kern der Wahrheit, stellte HandOfBlood so die neuen Spiele von Instinct3 Publishing vor:

In einer Zeit, in der Spiele nicht mehr AAA sind, sondern AAAA sein müssen; in einer Zeit, in der Spiele nicht mehr von leidenschaftlichen Kreativen, sondern von Komitees aus Anzugträgern designt werden; in einer Zeit, in der Profit und nicht mehr Spielspaß-Maximierung im Vordergrund steht, wollen wir die Antithese sein, der Fels in der Brandung.