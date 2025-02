Das E-Sport-Team Eintracht Spandau, aktiv in der deutschen Liga zu League of Legends, hielt eine Pressekonferenz zu der kommenden Saison ab und stellte gleichzeitig ihren neuen Hauptsponsor vor. Doch Präsident Knabe (HandofBlood) unterlief ein schwerer Fehler.

Wer ist der neue Hauptsponsor? In einer Pressekonferenz stellte die Eintracht Spandau ihren neuen Hauptsponsor vor: Spin2Win, ein Online-Casino. Durch neue gelockerte Glücksspiel-Regelungen bei Riot Games bezüglich Glücksspiel-Sponsoren sei es Eintracht Spandau nun möglich, von neuen Sponsoren Geld zu bekommen.

So würde Spin2Win das E-Sport-Team durch die neue Saison bringen und durch ihre Unterstützung seien dem Team neue finanzielle Möglichkeiten eröffnet worden.

Bei der Pressekonferenz waren Team-Repräsentant Daniel Broekmann, Frau Strobel, Kevin Westphal und selbstverständlich Präsident Knabe zugegen.

Kontroverser Hauptsponsor sorgt für Aufruhr

Wie wurde mit Kritik umgegangen? Zu kritischen Fragen äußerte sich Eintracht Spandau selbstverständlich ebenfalls. Über Risiken von Glücksspiel wurde gesagt, dass die Verantwortung bei dem Verbraucher liegen würde. Eine Position, die auch der deutsche Twitch-Streamer MontanaBlack 2022 vertrat, als ihm vom ZDF Magazin Royale vorgeworfen wurde, Glücksspiel durch FIFA-Packs zu bewerben.

Bedenken bezüglich der minderjährigen Zielgruppe, die dieser Glücksspiel-Werbung ausgesetzt sei, hat das Team keine. Schließlich sei speziell für Kinder ein Lootbox-System eingerichtet worden, mit dem sich stattdessen beschäftigt werden könne. Broekmann ergänzte, er habe ja keine Kinder, also sei ihm das egal.

Auf die Kritik hin, dass es sich bei Lootboxen ebenfalls um Glücksspiel handeln würde, erwiderte Präsident Knabe empört, dass es das laut Gesetz nicht sei.

Schließlich würden die Mechaniken nur im Spiel stattfinden und niemand könne sich Geld auszahlen lassen. So sei dies von der EU reguliert worden. Das erinnert an ein Statement von Electronic Arts aus 2019, Lootboxen seien “recht ethische Überraschungsmechaniken”, ähnlich wie Ü-Eier,

Dann kam die Wendung: Durch eine kritische Nachfrage wurde auf der Pressekonferenz plötzlich klar: Die neue Regelung gilt nur für LEC-Teams, nicht aber für beispielsweise die Prime League. Somit ist auch Eintracht Spandau von dieser Möglichkeit ausgeschlossen.

Daniel Broekmann (33) wusste anscheinend die ganze Zeit davon, was eine heftige emotionale Reaktion bei Präsident Knabe hervorrief.

In seinen Augen sei Daniel Broekmann an allem Schuld. Schon zuvor bezeichnete er das Spielen mit ihm in der ersten Liga im Team als „richtiges Glücksspiel“, denn „da kann man gleich ‘ne Münze werfen.“

Kurzerhand wurde die Pressekonferenz abgebrochen und Präsident Knabe verließ sichtlich aufgebracht den Raum.

Parodie mit ernstem Hintergrund

Was steckt dahinter? Natürlich handelt es sich hierbei um eine Parodie. Satirisch will Eintracht Spandau auf ein tatsächliches Problem in der E-Sport-Szene aufmerksam machen. HandOfBlood hat viele Anspielungen und Gags in seiner Rolle als Präsident Knabe versteckt:

Allein “Spin2Win” ist eine Anspielung auf den LoL-Champo Garen, dessen inoffizielles mit “Spin2Win” beschrieben wird – wobei der Slogan tatsächlich auch auf ein Casino passen könnte.

Knabe wiest darauf hin, dass Spin2Win andere Sponsore wie Nestlé und Shell ausgestochen hat – auch das wären äußerst kontroverse Sponsoren

Bei Glücksspiel wird Valve als Beispiel angeführt: Beim E-Sport von Counter-Stirke sind solche Casino-Deals tatsächlich Alltag, wenn auch umstritten. Das ganze Spiel ist von Casino-Elementen geprägt.

Riot Games hatte Ende 2024 angekündigt, dass sie ihre Regularien bezüglich Glücksspiel-Sponsoren lockern werden. So sei es ab 2025 erlaubt, als Sponsoren Wett-Unternehmen zu haben. Allerdings nur solche, die von Riot freigegeben worden sind.

Zuvor hatte sich Riot noch aktiv dagegen gestellt, jetzt sich aber doch dafür entschieden. Als Begründung gab Riot an, dass sie neue Möglichkeiten für E-Sport-Teams schaffen wollten.

Diese Entscheidung wurde von Eintracht Spandau mit dem Video kritisiert. Auch wenn die Sponsoren von Riot erst freigegeben müssen, so ist dies trotzdem eine kontroverse Entwicklung.



https://www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de/

https://www.check-dein-spiel.de/

https://www.bzga.de/service/infotelefone/gluecksspielsucht/ Glücksspielsucht ist eine ernstzunehmende Sucht, die im schlimmsten Fall Existenzen zerstören kann. Wenn ihr betroffen seid oder jemanden kennt, der es ist, könnt ihr euch hier Hilfe holen:

Sobald sich YouTuber und Twitch-Streamer HandOfBlood in der Rolle des Präsident Knaben befindet, sollte man alles, was er sagt, nicht ernst nehmen. Es handelt sich dabei um eine überspitzte Darstellung eines prolligen Fußballfunktionärs: Präsident Knabe – Das macht die Rolle von HandOfBlood so gut