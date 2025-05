Durch sein neues Spiel auf Steam verstehe ich, warum HandofBlood so scharf auf Roguelikes ist

New World: Guide zu Dark Matter – So bekommt ihr es und das macht ihr damit

Insgesamt kann ich also verstehen, warum HandOfBlood so scharf auf Roguelikes ist: Richtig ausgeführt können diese Spiele ein großes Suchtpotenzial mitbringen. Denn nach jedem verlorenen Durchgang stellte sich mir die Frage: „Kann ich es weiter schaffen, wenn ich anders platziere und kombiniere?“

Was macht 9 Kings so besonders? Die verschiedenen Fertigkeiten und eigenen Kartensets der Könige machen die Durchläufe interessant. Schon bei der Wahl des Königs müsst ihr überlegen, welche Richtung ihr einschlagt.

Worum geht es in 9 Kings? Das Indie-Spiel 9 Kings ist ein Roguelike in royaler Form. Ihr könnt euch am Anfang jeden Durchlaufs aussuchen, als was für ein König ihr spielen möchtet. Drei andere zufällig ausgewählte Könige werden automatisch zu euren Feinden.

Zugegeben, 9 Kings hatte mich in den ersten Trailern zunächst nicht überzeugt. Die Entwickler Sad Sockets haben mir aber einen Key zur Verfügung gestellt und so konnte ich mir schon ein wenig früher das Spiel anschauen.

