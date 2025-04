HandOfBlood verpasst sein neues Spiel auf der Caggtus, fordert nur gute Kritiken

Im Rahmen der FYNG Caggtus wurde das neue Spiel von HandOfBlood vorgestellt. Der Content Creator war selbst nicht vor Ort, forderte per Videobotschaft aber nur positive Kritiken für sein Spiel.

Was ist das für ein Spiel? 9 Kings ist ein Rogue-like-Aufbauspiel, welche von Sad Socket in Zusammenarbeit mit INSTINCT3 entsteht.

In dem Strategiespiel nutzt ihr einzigartige Karten, um euer Königreich aufzubauen und es in epischen Schlachten zu verteidigen. Ziel ist es, der unangefochtene König der Könige zu werden.

Das Spiel hat folgende Inhalte zu bieten:

Spielfeld mit bis zu 9 Kacheln

9 Fraktionen mit Königen

99 Karten pro Fraktion, mit denen ihr verschiedene Gebäude, Krieger und Monster erschaffen könnt

unzählige Kombo-Möglichkeiten dank der verschiedenen Karten

HandOfBloood will gute Kritiken, ist selbst gar nicht da

Wie fordert HandOfBlood gute Kritiken ein? Mitpublisher und Content Creator HandofBlood schickte eine Videobotschaft per Handy, in der er von den Kollegen der Gamestar nur positive Kritiken in den Reviews mit einer Wertung von 90+ verlangte.

Er selbst verpasst die Vorstellung seines Spiels sogar und musste während eines Live-Streams auf Twitch zurückspulen, um den Vorstellungstrailer und seine Videobotschaft zu sehen.

Warum verpasste HandOfBlood seinen Auftritt? Der Streamer befand sich gerade mitten in einem Live-Stream mit einem No-Death-Run in Dark Souls als parallel sein Spiel auf der Caggtus vorgestellt wurde.

Die Videobotschaft löste bei Gaming-Experte und Moderator der FYNG Show Maurice Weber nur Bestürzung aus, weil der Streamer sich nicht mal die Mühe machte, sein Video auf einen Thron – passend zum Titel 9 Kings – aufzunehmen.

HandOfBlood reagierte im Stream gewohnt locker. Er hätte die Aufgabe bekommen, irgendwie sein Spiel vorzustellen und das habe er dann auch gemacht.

Mit 9 Kings erschien bereits das 3. Indie-Gaming-Projekt seiner Firma INSTINCT3, die eine Alternative zu Blizzard und anderen großen Entwicklern bieten möchte:

mit TerraScape erschien im Juli 2024 ein Aufbauspiel

mit Megaloot erschien Ende August 2024 ein Inventarmanagment-Roguelite-RPG

beide Spiele kamen bei der Community gut an und sammelten nach kurzer Zeit starke 87 bzw. 88 % positiver Bewertungen auf Steam.

Das Spiel wurde im Rahmen der Find Your Next Game (FYNG)-Show von GameStar, GamePro und MeinMMO auf der Caggtus vorgestellt – einem großen Gaming-Festival, das 2025 vom 11. bis 13. April in Leipzig stattfindet und zahlreiche Highlights der Branche präsentiert. Mehr dazu lest ihr hier: FYNG jetzt live von der CAGGTUS