Das Unternehmen von HandOfBlood veröffentlicht neues Aufbauspiel auf Steam

HandOfBlood ist seit Jahren nicht mehr nur als reiner YouTuber und Streamer unterwegs. Er gründete vor einigen Jahren auch das E-Ssport-Team Eintracht Spandau, das vor allem in League of Legends aktiv ist. In diesem Jahr konnten sie gleich zwei wichtige Titel gewinnen: Twitch-Streamer HandOfBlood gewinnt mit seinem Team die Champions League von LoL

In seinem damaligen Video auf YouTube erklärte der Streamer auch die Gründe für sein Vorhaben als Publisher: Im September 2021 habe er so richtig seine Liebe für Indie-Games entdeckt und zeigte seitdem auch sehr regelmäßig vor allem auf seinem YouTube-Kanal HandOfUncut Spiele von winzigen Studios.

Was hat die Firma von HandOfBlood mit dem Spiel zu tun? Im letzten Jahr kündigte der Twitch-Streamer HandOfBlood an, dass er fortan gemeinsam mit seinem Unternehmen Spiele herausbringen möchte . Somit ist Instinct3 auch als Publisher unterwegs und unterstützt die unterschiedlichsten Indie-Entwickler bei der Realisierung ihrer Spiele.

