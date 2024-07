Diese Woche startet ein neues Aufbauspiel auf Steam – bekam im Early Access schon 88 % sehr positive Bewertung 

In The End of the Sun sollen Realität und Mythen ineinander verschwimmen

Bei einem anderen Aufbauspiel auf Steam müsst ihr ebenfalls mit euren Freunden zusammenarbeiten, anstatt gegen andere Spieler in den Kampf zu ziehen. Genre-Fans sollen sich im dritten Quartal von 2024 auf das neue Spiel freuen können: Auf Steam könnt ihr bald gemeinsam mit euren Freunden eine Stadt in einer alten Zivilisation erbauen

Am 17. Juli startet auf Steam ein neues Aufbauspiel, das bereits im Early Access sehr positive Bewertungen bekam. Das Spiel will euch einen interessanten Mix auf entspanntem Gameplay, sowie einem Koop- und PvP-Modus bieten.

