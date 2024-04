Steam: Heute startet ein neues Aufbau-Spiel für Mittelalter-Fans, sieht aus wie Mount & Blade

WoW: The War Within Trailer stellt Warbands vor

Im Grunde ist Bellwright ein Aufbau-Spiel in Unreal Engine 5, welches viele gute Aspekte des Genres und eine Third-Person-Perspektive mit sich bringt. Auch Gebäude platziert ihr in Third-Person, bevor diese dann von NPCs erbaut werden. Bei der Nahrungssuche sind die NPCs ebenfalls sehr selbstständig und suchen sich einfach, was sie brauchen.

Was könnt ihr von Bellwright erwarten? Bellwright verspricht jetzt schon vieles besser zu machen als sein Vorgänger. Grafisch erinnert das Spiel definitiv an seine Inspiration Mount & Blade. Das Gameplay ist hingegen von Rimworld inspiriert.

Mit Bellwright will das Entwicklerstudio einen Neustart wagen. Im März 2020 starteten sie nämlich mit ihrem ersten Projekt Last Oasis, welches recht viel negative Kritik mit sich brachte. Unter anderem auch, weil die Spieler irgendwann glaubten, die Entwickler würden sich von dem Projekt entfernten, um sich anderen Dingen zuzuwenden.

Als Charakter und Spieler werdet ihr zum Anführer der Revolution und wollt euch gegen eine fiese Königin auflehnen. In dem Mittelalter-Setting sammelt ihr Verbündete, baut Außenposten und Siedlungen auf und versucht so, eure Heimat Stück für Stück von der schrecklichen Herrscherin zu befreien.

Heute startet auf Steam ein neues Aufbau-Spiel, das vor allem mit seiner Grafik an Mount & Blade erinnert. Alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier.

