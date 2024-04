Steam: Survival-Hit 7 Days to Die kündigt endlich 1.0-Release an, hat große Pläne für 2024

7 Days to Die ist erstmals 2013 erschienen. Nach fast 11 Jahren im Early Access soll das Spiel jetzt endlich vollständig erscheinen – Auf Steam, PS5 und Xbox. Die Macher zeigen ihre Roadmap für die Zukunft, es gibt aber einen kleinen Haken für Fans auf Konsole.

Was ist das für ein Spiel?

Ihr spielt Überlebende in einer Zombie-Apokalypse. Das Gameplay ist dabei recht simpel: Ressourcen sammeln, Basen bauen und gegen Zombies verteidigen. Grob ist das Spiel eine Mischung aus DayZ und Minecraft.

Das Survival-Spiel bietet Solo- und Koop-Modi, in denen das Ziel ist, so lange wie möglich zu überleben. Ideal für Survival-Action mit Freunden.

7 Days to Die ist eines der beliebtesten Survival-Games auf Steam. Aktuell ist es mit 89 % positiven Rezensionen in den kürzlichen Reviews „sehr positiv“ (via Steam).

Wann erscheint 7 Days to Die? Entwickler The Fun Pimps hat nun angekündigt, dass 7 Days to Die mit dem nächsten Update in den 1.0-Release entlassen und den Early Access verlassen wird (via 7daystodie.com).

Geplant ist der Release im Juni 2024 für den PC und im Juli für PlayStation und Xbox. Ein konkretes Datum steht noch aus. Zusammen mit dem 1.0-Update kommen:

Überarbeitete Fahrzeuge

neue Tiere

neues „Gore“-System für Zombies, also Blut und Zerfleischen

Zombie-Vielfalt

ein neues Challenge-System und etliche weitere Überarbeitungen

Das Update wird dabei so groß, dass es sich von der bereits vorhandenen Version im PS-Store und im Microsoft Store zu stark unterscheidet, als dass ein Upgrade möglich sei, heißt es. Das bedeutet: 7 Days to Die wird als neue Version erscheinen, die ihr erneut kaufen müsst.

Die Entwickler sind bereits in Gesprächen mit Sony und Microsoft, um einen möglichen Rabatt herauszuschlagen. Steam-Spieler erhalten schlicht ein Update, da die PC-Version aktuell genug ist.

7 Days to Die gehört zu den besten Survival-Spielen auf Steam, PS5 und Xbox, auch wenn es 11 Jahre in Entwicklung war. Das müsst ihr zum Spiel wissen:

Entwickler versprechen noch ein Update 2024, mehr Inhalte 2025

Im Video auf YouTube zeigen die Entwickler eine Roadmap zu den kommenden Inhalten für 7 Days to Die. Im vierten Quartal 2024, also zwischen Oktober und Dezember, soll das „Storms Brewing“-Update erscheinen. Dieses bringt:

ein neues Wetter-System und überholte Biom-Progression

einen Kleiderschrank

Crossplay für Konsolen sowie Twitch Drops, Outfit-DLCs, und die Möglichkeit, bei Freunden zu spawnen und nicht mehr „irgendwo“

Für 2025 sind die beiden Updates „A New Threat“ und „The Road Ahead“ geplant. Dort kommen unter andrem Banditen ins Spiel, ein Event-System, ein Story-Modus und neue Quests. Außerdem werden Systeme überholt, wie etwa Händler und das Menü.

Ende 2025 soll 7 Days to Die außerdem durch den Steam Workshop unterstützt werden. Das ist in der Regel der wichtigste Schritt, um Moddern leichteren Zugang zu verschaffen und Mods zu erstellen. Was sich dadurch alles ergibt, wird sich zeigen. Was 2024 noch im Survival-Bereich zu bieten hat, lest ihr hier: 8 neue Survival-Games, auf die ihr euch 2024 freuen könnt