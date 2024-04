Auf Steam könnt ihr bald gemeinsam mit euren Freunden eine Stadt in einer alten Zivilisation erbauen

Kooperative Aufbau-Spiele lassen euch in der Regel gegeneinander in den Kampf ziehen. Ein Spiel auf Steam setzt auf einen anderen Ansatz. Hier erbaut ihr gemeinsam mit euren Freunden eine Stadt in einer alten Zivilisation.

Um welches Spiel geht es hier? The Whims of the Gods ist ein neues Aufbau-Spiel auf Steam. Entwickelt wird es unter dem Indie-Studio PJ Games. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, allerdings ist angegeben, dass das Spiel im dritten Quartal 2024 erscheinen soll.

In The Whims of the Gods erbaut ihr eure eigene Stadt in einer alten Zivilisation, wobei ihr stets versuchen müsst, Katastrophen zu verhindern:

Was erwartet euch? In erster Linie bietet das Spielprinzip von The Whims of the Gods wohl eine gewisse Abwechslung unter den kooperativen Aufbau-Spielen. Wo man sonst eher gegeneinander kämpft oder lediglich Partner-Städte zusammenarbeitet, müsst ihr hier eben mit euren Freunden gemeinsam eine Stadt errichten.

Spieler müssen sich hier natürlich genau absprechen und aufeinander verlassen können. Denn wie es scheint, teilt ihr euch im Koop-Modus alle Aufgaben und Ressourcen. Wenn beide Spieler ein anderes Ziel verfolgen, müssen hier und da Kompromisse geschlossen werden.

Neben dem kooperativen Modus warten in dem Aufbau-Spiel weitere Herausforderungen auf euch. Klassischerweise müsst ihr die Bedürfnisse eurer Bewohner erfüllen und dabei eure Ressourcen im Blick behalten.

Haltet nahende Katastrophen im Blick und verhindert sie

In einem großen Berg müsst ihr euch verschiedenen Feinden im Kampf stellen. Hierbei könnt ihr besondere Fähigkeiten einsetzen, die wiederum davon abhängen, was ihr zuvor freigeschaltet habt oder welche Gebäude es in eurer Stadt gibt.

Ein Vulkan droht ständig auszubrechen und eure neue Zivilisation einfach zu zerstören. Als Spieler ist es eure Aufgabe, diese Katastrophe zu verhindern oder sie wenigstens so lange wie möglich hinauszuzögern. Dafür müsst ihr das Vertrauen der Götter gewinnen oder sie geschickt überlisten. Befriedigt ihr die Launen der Götter oder könnt einen Handel mit ihnen eingehen, könnt ihr den Vulkanausbruch zumindest schon mal ein bisschen nach hinten verschieben.

Interessant ist zuletzt ein mystischer Kalender, der nahende Situationen ankündigt. Als Spieler habt ihr vorher Zeit, euch auf diese Situationen vorzubereiten und so schwerwiegende Konsequenzen und Katastrophen zu verhindern.

