„Keine Konkurrenz für Total War“: Entwickler des meistgewünschten Spiels auf Steam räumt mit Gerüchten auf

Das neue Aufbauspiel Manor Lords ist mittlerweile das meistgewünschte Spiel auf Steam. In der Vergangenheit wurde das Gameplay oft mit anderen Titeln verglichen. Der Entwickler räumt mit klaren Ansagen auf. Spieler sollen wissen, was auf die zukommt.

Um welches Spiel geht es hier? Manor Lords ist ein neues Strategie- und Aufbau-Spiel auf Steam, das sich seit einiger Zeit an der Spitze der meistgewünschten Spiele auf der Plattform befindet. Auch auf Twitch feiert es schon großen Erfolg und begeistert sogar zwei der größten deutschen Streamer.

Am 26. April 2024 soll Manor Lords auf Steam erscheinen.

Vor allem Strategie-Fans freuen sich auf den neuen Titel und legen große Hoffnung in das Gameplay und die verschiedenen Mechaniken. Neben sehr freier Gestaltung eurer Städte und klassischem Strategie-Gameplay lockt Manor Lords nämlich auch mit Kampf-Gameplay, das viele Spieler, unter anderem Maurice Weber, an Total War erinnerte.

Entwickler erklärt, was Spieler wirklich erwarten sollen

Was sagt der Entwickler dazu? Mit diesem und anderen Vergleichen will der Entwickler jetzt kurz vor dem Release noch einmal aufräumen. Auf Steam richtete er sich daher direkt an interessierte Spieler, um diesen noch einmal klarzumachen, was Manor Lords nicht ist und erklärt, warum er sich für den Early Access entschied.

„Manor Lords ist keine Konkurrenz für Total War“, stellt Solo-Entwickler Greg Styczen an erster Stelle klar. „Es ist ein Citybuilder mit Kämpfen“, erklärt er weiter und ergänzt, dass Kämpfe zwar zum Spiel gehören, aber nicht so groß und häufig sind, wie vielleicht einige Spieler erwarten. Der Fokus des Gameplays läge immer noch beim Städtebau und Management.

Dazu bereitet er die Spieler ebenfalls auf das Ausmaß des Spiels vor und sagt, dass es zwar verschiedene Regionen geben wird, Spieler aber nicht ganz Europa erobern können. Spieler bauen sich hier also kein ganzes Imperium auf. Stattdessen soll Manor Lords viel kleiner ausfallen.

Auch über den Vergleich mit Titeln wie Kingdom Come: Deliverance äußert sich Styczen. „Es ist auch kein RPG“, erklärt er und bezieht sich danach auf den „Visit Mode“, der den Spielern erlauben soll, ihre Städte hautnah aus der First-Person-Perspektive zu betrachten. Dies sei mehr ein Experiment und Bonus-Feature. Hauptsächlich würde Manor Lords jedoch klassisch aus der Vogel-Perspektive gespielt. „Es wird kein First-Person-Gameplay geben“, so Styczen.

Spieler sollen Manor Lords für das lieben, was es ist

Manor Lords soll in erster Linie ein entspanntes Strategie- und Aufbau-Spiel werden, dessen Mechaniken sich auf die Ästhetik, Ressourcen und Management fokussieren. Styczen hofft, dass Spieler Manor Lords für das Lieben lernen, was es ist: ein realistischer, organischer und authentischer Citybuilder mit Echtzeit-Kämpfen.

Warum der Early Access? Auch über seine Entscheidung, Manor Lords im Early Access zu veröffentlichen, äußerte Styczen sich, denn dies wäre für manche vielleicht enttäuschend. Er selbst wünscht sich aber weiterhin eine Entwicklung mit offenem Austausch zwischen ihm und den Spielern. Nicht zuletzt, weil das bis jetzt gut funktionierte, sondern auch, weil es eben sein erstes Spiel sei.

Einiges ist noch nicht fertiggestellt und er vermutet, dass Spieler einige Änderungswünsche haben werden. Deswegen hält er den Early Access für die richtige Entscheidung.

Keine Roadmap vor erstem Feedback

Eine Roadmap will Styczen zu diesem Zeitpunkt nicht veröffentlichen. Wichtiger sei ihm die Philosophie: zuhören, prüfen, durchführen, anstatt selbst vorzugeben, was in Zukunft passieren solle. Zuerst würden er und Publisher Hooded Horse das Feedback der Spieler abwarten wollen und dann entscheiden, welche Ziele Priorität haben.

Ob zukünftige Tests offen oder geschlossen stattfinden sollen, wurde ebenfalls noch nicht abschließend entschieden. Eine Idee ist es, dass Spieler, die das Spiel bereits besitzen, dann an der „Pre-Release-Beta“ teilnehmen können, die dann natürlich weniger stabil laufen könnte.

