„Diese Idee hatten wir alle seit Jahren“: Neues Strategie-Spiel auf Steam begeistert mit 1. Trailer

User dillo40 stellt in einem Kommentar die wichtige Frage: „Wie kämpfen Ritter überhaupt gegen einen Panzer?“ Darauf folgen ein paar interessante Antworten und Vorschläge. Neben den offensichtlichen Lösungen, wie die Panzer in Brand zu stecken oder sie zu überrennen, gibt der User TheColourOfHeartache die knappe Antwort: „Ewok Style“.

Was sagt die Community? Auf reddit diskutieren viele Spieler über Kingmakers und die Idee, mittelalterliche Ritter gegen moderne Waffen kämpfen zu lassen. Ein User geht dabei so weit zu sagen, dass dies eine Idee sei, die wir alle seit Jahren in unseren Köpfen haben, aber erst jetzt jemand sie wirklich umsetze.

Zusammen mit dem prozeduralen Animationssystem soll das für ein besonderes Maß an Charakter- und Kampftreue bieten. Und ob Kingmakers zumindest grafisch schon hält, was es verspricht, könnt ihr im aktuellen Trailer beurteilen.

