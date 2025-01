Robert Habeck hat auf Twitch heute Abend doppelt so viele Zuschauer wie jeder andere

Der deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (55, Die Grünen) hat am 14. Januar doppelt so viele Zuschauer wie die zweitplatzierten deutschen Twitch-Streamer NoWay (LoL) und Trymacs. Er ist der Überraschungsgast beim Gaming-Streamer HandOfBlood.

Was macht Habeck auf Twitch? Habeck ist bei Twitch-Streamer HandOfBlood am 14.1. zu Gast. Mit dem bekannten Gaming-Streamer plaudert Habeck in lockerer Runde (via twitch).

Zur Stunde, gegen 20:50 Uhr, hat der Twitch-Stream von HandOfBlood 41.000 Zuschauer. Das sind doppelt so viele wie die größten deutschsprachigen Twitch-Streamer auf den Plätzen Zwei und Drei zurzeit unterhalten.

Der deutsche LoL-Streamer NoWay hat knapp 20.000 Zuschauer. Er überträgt Trainingsmatches in League of Legends.

Trymacs, der auf einen Disstrack von ApoRed reagiert, hat ebenfalls um die 20.000 Zuschauer.

Normalerweise hat auf HandofBlood auf Twitch etwa 10.000 Zuschauer – der Habeck-Stream bringt ihm also einen deutlichen Zuschauerzuwachs.

Wie wurde Habeck angekündigt? Der Steam von HandOfBlood trug den Titel “Bis 19:45 ablenken, dann großer Special Guest!” HandOfBlood hatte schon etwa 5 Stunden gestreamt, als Habeck ins Bild kam und verkabelt wurde.

Worüber reden die beiden? Zu den Gesprächsthemen gehören unter anderem die allgemeine Stimmung im Internet und auf Social Media. Thema ist auch die Abwendung von Habeck von der Plattform Twitter/X und seine Rückkehr zum Kurznachrichtendienst, aber es geht im Gespräch auch darum, wie Politiker Habeck mit den typischen Sticheleien unter Spitzenpolitikern umgeht.

In den USA gab es schon ähnliche Streams von linken US-Politikern wie AOC oder Bernie Sanders, welche die Nähe zu bekannten US-Streamern suchten: Politikerin versteht Twitch – 600.000 sehen, wie sie meuchelt, staunt, schwindelt

Die News entsteht im Breaking-Verfahren und wird fortlaufend ergänzt. Wir planen auf MeinMMO für den 15.1. noch eine inhaltliche Aufarbeitung des Streams von Habeck.