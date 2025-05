Twitch-Streamer will den Geld-Cheat auf YouTube aktivieren, wählt den Weg von MontanaBlack

Warhammer 40.000: Dawn of War ist ein Strategiespiel in der düsteren Sci-Fi-Welt von Warhammer 40.000 und kommt als Remaster.

Auch wenn die Strategie lukrativ ist, mit Live-Inhalten auf Twitch Geld zu verdienen und dann über den Upload derselben Inhalte nochmal auf YouTube abzukassieren, birgt sie Risiken. Denn die beiden Plattformen sprechen unterschiedliche Zielgruppen an, und nicht jeder YouTube-Fan will sich mit Stream-Ausschnitten abspeisen lassen: HandOfBlood macht den Gronkh, geht neue Wege, verprellt dabei alte Fans

Ludwig sagt jetzt: Wenn die Clip-Channels sich an den Inhalten für den Haupt-Kanal vergreifen, wird er sie nun doch „wegnuken“, also striken lassen. Das hält er für gerechtfertigt, insbesondere, wenn er klar sagen würde, dass ein Segment für den Haupt-Kanal bestimmt sei. Denn wenn sich die Aufrufe auf mehrere Uploads verteilen, würde weniger Geld für seine eigenen Editoren übrig bleiben, die an der Video-Performance beteiligt werden.

In einem weiteren Update passt Ludwig seine Strategie aber nochmal an. Wie der Streamer erklärt, würde sein eigener Highlight-Kanal jetzt sehr gut laufen: Dort gäbe es regelmäßigere Uploads und die Aufrufe seien toll. Dennoch soll sich nun nochmal etwas ändern.

Das ist die Lösung à la MontanaBlack: In seinem ursprünglichen Stream zu dem Thema kündigte Ludwig an, die sogenannten Clip-Channels nicht mit Urheberrechts-Strikes zu belegen. Stattdessen wollte er einige der Betreiber anheuern, und seinen eigenen Highlight-Kanal bespielen lassen.

