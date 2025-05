Uzi bekommt als zweiter Spieler die Ehre, in die Hall of Legends von LoL aufgenommen zu werden.

Der Streamer betont zwar ausdrücklich, dass er nicht dessen Inhalte übernehmen will. Die Art, wie dessen Clip-Kanal geführt wird, sei jedoch genau so, wie sein eigener auch laufen sollte. Zuschauer sollten auf den Kanal kommen und direkt fünf Videos aus dem heutigen Stream abgepackt vorfinden.

Daher will Ludwig nun den Weg gehen, ein oder zwei der Clipper einzustellen, die fortan Videos auf seinem Kanal hochladen sollen. Dabei will er sich an einem der aktuell erfolgreichsten Streamer orientieren: Asmongold.

Was will er jetzt ändern? Ludwig erklärt, dass die „nukleare“ Strategie für ihn nicht infrage kommt. Schließlich ginge es den Zuschauern der Clip-Kanäle nicht darum, ihn um sein Geld zu bringen. Diese Kanäle würden einfach nur einen Service liefern, den er nicht bietet.

Was kann er tun? Vor genau diesem Problem standen bereits zahlreiche Twitch-Streamer, und es gibt unterschiedliche Arten, mit den Clip-Channels umzugehen. Ludwig beschreibt seine Optionen so:

Ludwig selbst geht dabei allerdings leer aus, denn die Videos der Clip-Kanäle laufen teilweise sogar besser als seine eigenen. Er sagt dazu: „Ich werde ausgeraubt. Es passiert auf einer alltäglichen Basis und es schadet dem Kanal.“ Er kündigt daher an, dass sich in Zukunft einiges auf seinem Clip-Kanal ändern wird.

Was ist das Problem? Wie Ludwig in einem aktuellen Stream erklärt, gibt es mehrere sogenannte Clip-Channels auf YouTube, die seine Inhalte ebenfalls hochladen. Allerdings sind sie damit viel schneller, als er selbst – oft landen die Momente schon auf YouTube, wenige Minuten nachdem sie im Stream passiert sind.

Ludwig Ahgren ist ein Twitch -Streamer und YouTuber, der dafür bekannt ist, ein super netter Typ zu sein, richtig mies League of Legends zu spielen und dauernd Geld zu verlieren. In einem Stream erklärte er, weshalb ihm aktuell Kohle flöten geht.

