Twitch-Streamer MontanaBlack verdient mindestens 100.000 Euro im Monat und das mit Kanälen, die gar nicht seine sind

Das ist der Trailer zum Hall of Legends Event in League of Legends.

Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

Ein Champion in LoL wollte nur seine Ehefrau retten, löste stattdessen eine der schlimmsten Katastrophen in Runeterra aus

Der neue Trailer zum Event „Hall of Legends” von 2025 in League of Legends

Twitch-Star MontanaBlack lädt seinen Freund Tanzverbot ein, der scheitert an dem, was der ganzen Gen Z Probleme macht

Twitch-Streamerin verrät, was wirklich hinter den tollen Deals von Kick steckt, die angeblich so viel Geld bringen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

MontanaBlack hüllte sich zuerst in Schweigen, gab dann aber preis, dass er alleine mit den YouTube-Kanälen „Die Crew“ und „Richtiger Kevin“ 100.000 Euro monatlich verdienen würde, allerdings brutto. Die Hälfte ginge immer noch an Steuern weg.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to