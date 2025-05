Twitch-Star MontanaBlack lädt seinen Freund Tanzverbot ein, der scheitert an einer simplen Sache

Der Twitch-Streamer Kilian „Tanzverbot“ Heinrich kam nach einer langen Pause zurück in die Öffentlichkeit und befindet sich aktuell in einer schlechten Phase. Selbst die simplen Sachen fallen ihm schwer.

MontanaBlack lädt Tanzverbot ein: In einem Twitch-Stream (Highlights via YouTube) erzählt Tanzverbot, dass ihn sein Twitch-Kollege MontanaBlack zum Essen eingeladen hatte, da dieser sowieso gerade in Berlin sei. Tanzverbot lehnte dieses Angebot jedoch ab. Momentan würde er, laut eigener Aussage, nichts wirklich hinkriegen.

Wir stellen euch die schwierige Vergangenheit von Tanzverbot in unserem Video vor:

„Nicht mal das kriege ich hin“

Woran scheitert Tanzverbot? Twitch-Streamer Tanzverbot kehrte nach einer langen Pause auf YouTube und Twitch zurück. Allerdings mit einer traurigen Nachricht: Eine toxische Beziehung habe ihm den Lebenswillen geraubt, wie er selbst sagt und aktuell würde er sich in einer schwierigen Phase befinden. Grund dafür sind unter anderem hohe Steuerschulden.

Die Folge dieses Zustands ist, dass Tanzverbot sich nicht mehr wirklich hinaus trauen würde. Er sagt dazu: „Ich fühle mich draußen so unglaublich unwohl“ (via YouTube) und zu der Einladung von MontanaBlack meinte er: „Nicht mal das kriege ich hin“ (via YouTube).

Tanzverbot meint weiter, dass er immer wieder eine Ausrede finden würde, wie beispielsweise, dass er streamen würde. Tatsächlich war er dann aber nicht mehr live auf Twitch.

Ein Zuschauer sprach Tanzverbot noch auf eine eventuelle Camper-Tour mit MontanaBlack an. Das lehnte Tanzverbot jedoch direkt ab. Für ihn sei das Leben in einem Wohnmobil etwas, was er lieber alleine machen wollen würde. Mit zwei Leuten würde es ihm nur zusagen, wenn es sich um ein sehr großes Gefährt handeln würde.

Regelmäßiges auf Twitch zu streamen würde ein Anfang für Tanzverbot sein, langsam aus seinen Steuerschuld herauszukommen. Um einen Anreiz dafür zu schaffen, dass Tanzverbot das auch durchzieht, versprach MontanaBlack ihm 1.000 Euro, wenn er im September 2024 insgesamt 14-Mal live auf Twitch sein würde. Das schaffte Tanzverbot auch: MontanaBlack erklärt, warum Twitch-Streamer Tanzverbot noch auf die 1.000 € aus der Wette wartet, die er dringend braucht