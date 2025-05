Twitch-Streamer eröffnet Burgerladen in Hamburg, verzichtet auf eine Sache, über die sich nur Deutsche aufregen

Anfang Mai 2025 eröffnete der Twitch-Streamer und YouTuber Sascha „unsympathischTV“ sein eigenes Burger-Restaurant. Doch nicht das ausschließlich vegane Essen ist das Problem, sondern etwas ganz anderes. Der Influencer hört zwar die Kritik, hat aber gute Gründe, es so beizubehalten.

Was ist die Kritik? Die größte Kritik an dem veganen Restaurant hat nichts mit dem Essen, sondern mit der Bezahlmöglichkeit zu tun: In dem Burgerladen ist ausschließlich Kartenzahlung möglich.

Das scheint besonders für Deutsche ein Problem zu sein, denn sie ziehen das Bargeld häufig der Kartenzahlung vor. Statista veröffentlichte eine Statistik zu der Anzahl der jährlichen Kartenzahlung innerhalb der EU. Deutschland landet dort auf dem vorletzten Platz: Während durchschnittlich jeder Einwohner in Litauen 886,9 Kartenzahlungen tätigte, waren es in Deutschland gerade mal 138,9.

„Damit hab’ ich Leute sauer gemacht“

Das ist die Reaktion von unsympathischTV: Als der Influencer in der neuesten Episodes seines Podcast „Offline + Ehrlich“ (via Spotify (ab Minute 20:35)) von der Kritik erzählt, meint er dazu: „Damit hab’ ich auch ‘n paar Leute sauer gemacht.“

Er scheint nicht damit gerechnet zu haben, deswegen kritisiert zu werden. Schließlich habe seiner Meinung nach jeder irgendwie eine Bezahlmöglichkeit mit seiner Karte, entweder per Handy oder der Karte selbst.

Sein Podcast-Kollege Trymacs schließt sich spaßeshalber der Kritik an: „Da würdest du es dir auch mit mir verscherzen. Mach mal ganz schnell noch ‘ne Kasse rein. Dann kannst du doch viel geiler ausgeraubt werden.“

Obwohl es einige Kritiker der bargeldlosen Bezahlung unter seinen Kunden zu geben scheint, so will der Influencer trotzdem keine Barzahlung einführen. Er hat dafür zwei wesentliche Gründe:

Für ihn sei Bargeld dreckig. Wegen der alleinigen Kartenzahlung habe kein Mitarbeiter zu irgendeiner Zeit Bargeld in der Hand und müsse dies wechseln.

Keine Kasse mit Bargeld zu besitzen, würde die Möglichkeit minimieren, ausgeraubt zu werden. Gerade weil viele (bekannte) Leute regelmäßig vorbeikommen und Videos machen würde, könnte dies das Risiko für einen Raub erhöhen. unsympathischTV sagt dazu: „Das müssen nur die falschen [Leute] sehen und die kommen auf jeden Fall um 22 Uhr mit der Sturmhaube rein und dann ist die Kasse leer.“

