Twitch-Streamer will vegane Burger in Hamburg verkaufen, stößt auf Kritik – Seine Reaktion: „Wir sind auch selbst schuld“

Der YouTuber und Twitch-Streamer Sascha „unsympathischTV“ Hellinger eröffnete am 3. Mai 2025 seinen eigenen veganen Burgerladen. In seinem Podcast redet er über die ersten negativen Reaktionen darauf und was daran schuld sein könnte.

Um wen geht es? Der Content Creator Sascha „unsympathischTV“ Hellinger startete seine Karriere als Influencer auf YouTube. Gemeinsam mit seinem Freund Inscope21 drehte er Videos, baute sich seine Community auf und streamt mittlerweile auch regelmäßig auf Twitch.

Nun eröffnete er am 3. Mai 2025 in Hamburg seinen eigenen Burgerladen. Das Besondere: Alle Burger sind komplett vegan. Auch der YouTuber Holle hat sein eigenes Fast-Food-Restaurant in Hamburg eröffnet: In Hamburg standen sie 8 Stunden Schlange für einen 9,50 € Döner, aber Influencer drängen sich vor

In der neuesten Episode seines Podcasts „Offline + Ehrlich“ (via Spotify), den er mit Max „Trymacs“ Stemmler und Florian „Varion“ Kiesow führt, redet er über erstes negatives Feedback zu seinem neuen Projekt.

Wir stellen euch den Twitch-Streamer Trymacs in unserem Video vor:

„Was die Leute zum Teil schreiben, ist unfassbar“

Was ist die Kritik? Einige Stimmen aus der Community würden, so berichtet es unsympathischTV, seine veganen Burger zu teuer finden. Anscheinend sei ihnen nicht klar, dass vegane Ersatzprodukte meist teurer seien als tatsächliches Fleisch.

Um die höheren Einzelpreise bei Burgern auszugleichen, habe unsympathsichTV extra Menüs entworfen, in denen eine Portion Pommes, eine Portion Coleslaw und ein Getränk dabei ist. So kostet ein Cheeseburger in einem Menü 7 Euro, das Cheeseburger-Menü dann aber 12 Euro.

Abschließend sagt unsympathischTV dazu Folgendes:

Was erwarten die Leute? Wo soll ich denn noch hin, vom Preis her? (…) Das Menü war mir so wichtig. Du kannst das nicht günstiger machen. Und ich weiß nicht, was die Leute sich vorstellen. Dass ich nächste Woche mit ‘nem Ferrari um die Ecke komme, weil ich irgendwie die Leute ausbeute? (…) Was die Leute zum Teil schreiben, ist unfassbar. unsympathischTV via Spotify

Inwiefern soll unsympathischTV daran schuld sein? Als Grund für negatives Feedback nennt unsympathischTV unter anderem Content Creator selbst, die das Produkt herausbringen: „Wir sind auch ein Stück weit als Creator selbst schuld.“

Creator würden immer wieder ihre neuen Produkte anteasern und einen regelrechten Hype um ihr neues Projekt erzeugen. Das sei nicht nur bei eigenen Produkten so, sondern könne auch bei simplen Kooperationen der Fall sein. Die Werbung sei, zwar nicht von allen, aber bei einigen immer „ein bisschen drüber.“

Dadurch sei die Erwartungshaltung der Community bei Produkten rund um den Influencer immer ein bisschen höher. Die gute Seite sei dabei, dass viel verkauft werden könnte, das Negative wäre allerdings die eventuelle viele Kritik.

In ihrem Podcast reden die drei Twitch-Streamer regelmäßig über Themen, die sie in ihrem Alltag beschäftigen. So quatschten sie beispielsweise auch über ihr Trinkverhalten auf Energydrinks bezogen. Einer der drei fiel dabei aus dem Rahmen: 2 Twitch-Streamer erfüllen so sehr ein Klischee, dass es sie schockt, als ihr Kollege da nicht mitmacht