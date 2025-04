Leute stehen in Hamburg 8 Stunden Schlange für einen 9,50 € Döner, aber Influencer drängen sich vor

Am Wochenende hat in Hamburg ein Laden für Döner eröffnet: „Honest Döner“ von Holle21614, einem bekannten deutschen Food-Fluencer. Der Andrang in der Europapassage war gewaltig, auch weil es neben dem Döner für 9,50 € im Lokal noch einen Döner für 1 Cent im Straßenverkauf gab. Aber als „normaler“ Mensch brauchte man Geduld.

Das ist die Situation: Der YouTuber Holle21614 ist einer der größten Fast-Food-Tester in Deutschland. Seine erfolgreichsten Videos tragen Titel wie „Ich habe den besten Döner Deutschlands gefunden“, „Riesen Schlangen beim Start vom 3 € Aldi Döner“ oder „Der beste Döner der Welt“.

Wie viele YouTube arbeitet er gerne mit anderen Influencern zusammen, um Synergie-Effekte zu erzielen und neue Zuschauergruppen zu erreichen. Man sieht ihn an der Seite von MontanaBlack, dem heldenhaften AbuGoku, Bernd Zehrer und vielen anderen Fastfood-Feinschmeckern.

Seit einigen Wochen macht Influencer Holle21614 Werbung für seinen eigenen Döner „Honest Döner“. Die Geschichte dahinter ist: Holle hat so viele Döner getestet, dass er mit all seiner Erfahrung in Hamburg einen Laden aufmacht, wo es einen irrwitzig guten Döner geben soll.

MontanaBlack gönnt sich gerne mal vegetarisches Fastfood:

Extrem lange Schlange vor Dönerladen

Das war das Event: Die Eröffnung seines Lokals fand jetzt am Sonntag, dem 6.4. statt, an einem verkaufsoffenen Sonntag.

In der Europapassage verkaufte Holle seinen normalen Döner für 9,50 €. Im Straßenverkauf gab es den Döner für 1 Cent.

Das lockte eine so lange Schlange an, dass die Videos von Anstehenden absurd lang wirkten. Bis zu 8 Stunden standen Leute da, um sich einen günstigen Döner zu holen.

MeinMMO-Autorin Johanna Heuck gab nach etwa vier Stunden genervt auf, weil sie nach eigenen, ziemlich genervt klingenden, Aussagen von einer Horde Schülern überrannt wurde und sich Influencer immer vordrängelten.

Goldene Karte für Influencer, Frust für Kunden ohne Kontakte

Wie konnten sich Influencer vordrängen? Influencer mussten offenbar nicht an der Schlange anstehen, sondern haben eine goldene Karte erhalten, die ihnen Zugang zum begehrten Fleischnachschub garantierte.

Zudem haben, laut Augenzeugenberichte, Leute, die in der Schlange vorne standen, ihre Freunde vorgelassen, was zu Frust für die hungrigen Normalbürger führte.

Keine goldene Karte bekam sicher „Die Militante Veganerin“: Sie nutzte die Veranstaltung für einen Protest gegen die „Mordfleischbude.“

Dass es eine Art Treffen der deutschen Influencer-Szene war, kann man allein daran erkennen, dass der IRL-Streamer Adam „SklyineTV“ beim Event war und der BILD-Zeitung einen Seitenhieb verpasste.

