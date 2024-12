Für den Preis eines Döners bekommt ihr auf Steam gerade 100 Stunden bester Rollenspiel-Kost

Eine der besten Rollenspiel-Trilogien aller Zeiten bekommt ihr auf Steam aktuell zum Preis eines Döners – noch dazu eines recht billigen.

Um welche Spiele geht es hier? Mass Effect ist für viele Rollenspiel-Fans eine der besten Spielereihen aller Zeiten. Die Spiele wurde von BioWare entwickelt und erzählen eine große, zusammenhängende Geschichte voller Freunde und Feinde, Liebschaften und Verrat.

Mit der Mass Effect Legendary Edition hat die Original-Trilogie ein Remaster bekommen. Das verbessert die Grafik unter anderem durch hochauflösende Texturen. Noch dazu gibt es einige Quality-of-Life-Verbesserungen. Von der Neuauflage profitieren die ersten beiden Teile am meisten.

Die aufgehübschte Grafik seht ihr in diesem Trailer besonders gut heraus:

Denkwürdiges Sci-Fi-Abenteuer mit komplexen Charakteren

Worum geht es in der Reihe? Ihr schlüpft in die Rolle von Commander Shepard, der auf eine geheime Mission geschickt wird. Bei einer menschlichen Kolonie auf einem anderen Planeten wurde ein uraltes Artefakt entdeckt, das ihr bergen sollt. Doch es hätte niemand ahnen können, welche Ereignisse dieser Einsatz lostreten würde.

In den Kämpfen ist Mass Effect ein klassischer Third-Person-Shooter: Ihr geht in Deckung, schießt Gegner nieder und werft ihnen hin und wieder eine Granate vor die Füße. Spielt ihr einen Biotiker, habt ihr auch Zugriff auf einige zauberähnliche Kräfte. Zudem nehmt ihr auf jeder Mission zwei Begleiter mit, die euch unterstützen und ihre Meinung zu den aktuellen Geschehnissen mitteilen.

Die größte Stärke der Mass-Effect-Trilogie sind die Charaktere und das World-Building. Eure Begleiter sind ein bunter Haufen Menschen und Außerirdische mit ihrer eigenen, komplexen Persönlichkeit. Ob ihr sie hasst oder liebt – leicht vergessen werdet ihr eure Mitstreiter nicht.

Alle Bewohner der Milchstraße haben ihre eigene, teils sehr düstere Vergangenheit voller Konflikte, Fehler und Vorurteile. Dadurch fühlt sich die Welt lebendig und deutlich größer an, als sie es eigentlich ist. Diese Vergangenheit wird auch beeinflussen, wie sich eure Begleiter verhalten und was sie an euch wertschätzen oder nicht ausstehen können.

Über allem schwebt eine Gefahr kosmischen Ausmaßes, deren Ursprung und Motivation lange Zeit unbekannt bleibt. Eure Aufgabe ist es, ihr auf den Grund zu gehen. Euer Weg wird mit schwierigen Entscheidungen gepflastert sein, die euren Leuten das Leben kosten können.

Hundert Stunden Inhalt zum Schnäppchenpreis

Wie lange bin ich mit der Reihe beschäftigt? Fokussiert ihr euch nur auf die Hauptstory, seid ihr laut howlongtobeat.com bei rund 60 Stunden. Ihr könnt aber auch locker über 100 Stunden in der Welt verbringen, ohne dass es langweilig wird. Das ist auch zu empfehlen, denn auch in den Nebenmissionen verbergen sich viele gute Geschichten.

Das alles bekommt ihr auf Steam aktuell zum Preis von 4,79 €. Die ganze Trilogie ist damit billiger als die meisten Döner, die ihr heutzutage in Deutschland bekommt. Die gibt es vorwiegend ab 5 € aufwärts (via accofashion.de). Noch dazu habt ihr von den Spielen deutlich länger etwas.

Nachdem Mass Effect: Andromeda nicht die erfolgreiche Rückkehr der Reihe war, die sich viele Fans erhofft haben, ruht alle Hoffnung nun auf Mass Effect 5. Auf dem Spiel soll inzwischen auch BioWares ganzer Fokus liegen, mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: Nach Dragon Age arbeitet BioWare endlich mit aller Kraft an Mass Effect 5