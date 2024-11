Nach Dragon Age arbeitet BioWare endlich mit aller Kraft an Mass Effect 5

Das nächste Ziel des Entwicklers BioWare ist klar. Alle Anstrengungen richten sich jetzt auf den nächsten Teil von Mass Effect.

Vor einigen Tagen startete das RPG Dragon Age: The Veilguard und sorgte für jede Menge Diskussionen, denn die Meinungen gehen stark auseinander. Themen, die nur indirekt mit dem Spiel zu tun haben, sorgen für Review-Bombing und dann Kritik daran, dass diese Meinungen wieder gelöscht werden.

Doch für BioWare scheint damit das Kapitel Dragon Age vorerst beendet zu sein, denn es gibt ein neues Ziel: Mass Effect 5.

Einen ersten Teaser-Trailer gab es schon vor einer Weile:

Wo wurde das gesagt? Im Gespräch mit dem Magazin Rolling Stone sprach John Epler, der Creative Director hinter Dragon Age: The Veilguard, mit dem Journalisten und beantwortete einige Fragen.

Auf die Frage nach der Zukunft des Studios – und ob es DLCs für Dragon Age geben würde – erklärt Epler, dass man sich nun mit aller Kraft auf das nächste große Projekt konzentrieren werde: Mass Effect 5.

Was wurde zu Mass Effect 5 gesagt? Viele Details gab es noch nicht – konkrete Informationen gar nicht. Epler antwortete jedoch auf die Frage, wie es mit einem Multiplayer-Spiel aussehen würde. Dazu erklärte er, dass man auch in einem Multiplayer-Spiel eine große Geschichte erzählen kann. Ein Problem wäre hier aber, wenn Spieler sich die Welt teilen und diese in unterschiedlichen Zuständen ist:

Es ist möglich, eine starke Geschichte in einem Multiplayer-Spiel zu erzählen. Final Fantasy XIV macht da einen exzellenten Job. Multiplayer bringt aber auch einige Komplikationen mit dem Zustand der Welt. Ich treffe eine große Entscheidung für meine Welt und die Welt verändert sich.

Etwas, das in einem Multiplayer-Spiel nur bedingt funktioniert, wenn andere Spielerinnen und Spieler diese Wahl noch nicht getroffen haben – oder eine ganz andere Wahl treffen.

Wann gibt’s neue Infos zu Mass Effect? Mehr Informationen zum nächsten Teil der Mass-Effect-Reihe gibt es vielleicht schon in wenigen Tagen. Denn am 7. November ist der „N7-Tag“, in Anlehnung an die N7-Einheiten in Mass Effect.

Hier feiert BioWare für gewöhnlich das Franchise, zeigt manchmal aber auch neue Konzeptzeichnungen oder veröffentlicht Pläne, wie es denn mit Mass Effect weitergehen soll. Viele Fans sind allerdings noch skeptisch, ob Mass Effect endlich „wieder die Kurve kriegt“, denn der letzte große Ableger der Reihe, Mass Effect: Andromeda, ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und war für viele Fans eine bittere Enttäuschung.