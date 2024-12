Twitch: MontanaBlack gesteht illegale Aktivitäten im Lügendetektor-Test, befeuert eine Theorie der Zuschauer

Der Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris stand schon länger von der Community unter Verdacht, einige illegale Aktivitäten in seiner Freizeit auszuführen. In einem YouTube-Video unterzog er sich einem Lügendetektor-Test und gab zu, dass diese Vermutung stimmen würden.

Was sind das für Aktivitäten? MontanaBlack war in einem YouTube-Video von Sascha „unsympathischTV“ Hellinger zu Gast und beantwortete einige Fragen bei einem Lügendetektor-Test. Dabei wurden ihm unter anderem zwei kritische Fragen gestellt:

„Spüren Sie noch Graffiti?“

„Sprühen Sie auch an illegalen Orten, Herr Eris?“

Nach einem kurzen schelmischen Lächeln beantwortete MontanaBlack beide Fragen mit „Ja“ und gab damit eine Straftat zu.

Geständnis von MontanaBlack befeuert Fan-Theorie

Was ist das für eine Theorie? Schon lange hatte die Community die Theorie, dass MontanaBlack unter dem Pseudonym „Enck“ in der Umgebung von Hamburg Graffiti sprühen würde. Grund dafür waren verschiedene Indizien, beispielsweise hatte die Person, die vor den Graffitis posierte, starke Ähnlichkeiten mit MonatanaBlack.

Außerdem gab der Twitch-Streamer in seinen beiden Biografien zu, dass er bereits in der Vergangenheit Graffiti gesprüht hatte und so nahm die Community an, dass das immer noch der Fall sein könnte.

Sein Künstlername ist ebenfalls eine Anspielung auf Graffiti; es ist nämlich der Name seiner Lieblingssprühdosen.

In dem subreddit r/Laesterschwestern, ein subreddit rund um Themen aus der Twitch- und YouTube-Szene wurde dieses Thema heiß diskutiert:

Warum ist das interessant? Die Theorie wurde unter anderem auch dadurch befeuert, dass der YouTuber Mois MontanaBlack diese Straftat ganz offen unterstellte: Kontroverser Rapper wirft dem Twitch-Streamer MontanaBlack eine Straftat vor

Wie sind die Reaktionen? Im Video ist unter anderem auch Max „Trymacs“ Stemmler zu Gast, der lachend meint: „Er gibt gerade eine Straftat zu“. Danach wendet er sich an unsympathischTV und sagt: „Geiles Video, Sascha“.

Hier könnt ihr euch das ganze YouTube-Video anschauen und auch die Fragen der anderen Teilnehmer sehen:

