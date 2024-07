Kontroverser Influencer wirft dem deutschen Twitch-Streamer MontanaBlack eine Straftat vor

Dungeonborne erinnert an Escape from Tarkov, aber mit Goblins und Skeletten

MontanaBlack wird im Wesentlichen vorgeworfen, alle Vorwürfe gegen Mois durch seine enorme Reichweite zu verstärken. In dem Zusammenhang sagte Mois in einem Stream: Ich werde mir deine Seele holen, Monte und Ich werde dich fressen .

Laut Mois laufe da eine Intrige gegen ihn, in die MontanaBlack, der Rapper Sun Diego und deren gemeinsamer Manager, Sebastian Kluge, verwickelt seien (via twitter ).

Ohnehin steht Mois seit April 2023 in der öffentlichen Kritik. Damals hatte ihm ein Rapper unter anderem Betrug und Ausbeutung von Partnern vorgeworfen. Daher ist Mois immer wieder Ziel von Videos verschiedener Meinungsblogger, auf die MontanaBlack in seinen Twitch-Streams regelmäßig reagiert. Über YouTube-Videos, die wiederum diese Reactions zeigen, erreichen die Äußerungen von MontanaBlacj zu Mois mehre hunderttausend Menschen:

Warum macht er das? In den letzten Wochen gab es in der Rap-Szene einen öffentlich ausgetragenen Streit zwischen Mois, dessen Ex-Frau Anys und einem Rapper namens Sun Diego (via raptastisch ).

Woher hat er die Informationen? Im Wesentlichen fasst Mois in seinem TikTok-Video den Beitrag eines Nutzers von reddit vom 30. Juni zusammen, der unter dem Titel Sprüht Montanablack Graffiti unter dem Künstlernamen Enck gepostet und kontrovers diskutiert wurde (via reddit )

Schon der Name MontanaBlack ist eine Anspielung auf die Graffiti-Szene. Das waren, laut MontanaBlack, seine Lieblingsdosen , also vor Gönrgy:

