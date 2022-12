Twitch-Streamer erklärt, warum er MontanaBlack heißt – Löst die Frage nach dem Alter auf

Der deutsche Twitch-Streamer Marcel Eris tritt unter dem Namen „MontanaBlack“ auf. In einem TikTok-Video erklärt er, wie er zu dem Namen kam. Außerdem gibt es seit Jahren einige seltsame Gerüchte zu seinem Alter, auch die erledigen sich mit der Frage nach seinem Namen.

Warum nennt er sich MontanaBlack? In einem TikTok-Clip von Centauri Group löst Eris das Rätsel um seinen Namen auf (via tiktok):

Ich hab mir damals den Account erstellt bei YouTube, um Graffiti-Videos zu kommentieren. So, und hab mich einfach MontanaBlack88 genannt. So, und ich hab in der Zeit am liebsten – und auch immer noch – benutz’ ich gerne die MontanaBlack-Sprühdosen. Und 88 ist mein Geburtsjahr. So, und dann hab ich mich einfach MontanaBlack88 genannt.

MontanaBlack hat sich nach Produktlinie einer Sprühdosen-Firma aus Heidelberg benannt

Was sind das für Sprühdosen? MontanaBlack bezieht sich auf Sprühdose der Firma „Montana Cans“, die 1995 in Heidelberg als „L&G Vertriebs GmbH“ gegründet wurde. Die Firma hatte nach der Gründung begonnen, die Spraydosen von „Montana Colors“ aus Barcelona in Deutschland zu vertreiben. Das waren die ersten Spraydosen, die speziell auf Graffiti-Künstler zugeschnitten waren.

Montana Cans wurde dann später selbst ein wichtiger Hersteller für Farbsprühdosen und weitere Produkte für Graffiti-Künstler.

Viele Produkte im Netz sind nach MontanaBlack benannt. Die hier aber nicht – nach denen hat sich MontanaBlack selbst benannt.

MontanaBlack sind die Sprühdosen mit dem höchsten Druck

Zu den Produktlinien von Montana Cans gehören:

Montana Gold

Montana Black

Montana White

Die Marke “Montana Black” zeichnet sich durch einen besonders hohen Druck aus. Dadurch kann man die Farbe schneller auftragen. Passt also irgendwie zum Hochdruck-Streamer MontanaBlack.

Indirekt kommt der Name also von einer spanischen Spray-Dosenfirma, über eine Firma in Heidelberg direkt auf Twitch.

Wie alt ist MontanaBlack? 25 oder 34?

Was hat es mit dem Alter auf sich? Das ist eine etwas kuriose Geschichte. Denn das Alter von MontanaBlack, 34, geht eigentlich schon aus seinen Namen „MontanaBlack88“ hervor.

Aber zwischenzeitlich machte sich MontanaBlack wohl einen Scherz daraus und sagte, er sei deutlich jünger: 2020 sagte er, er sei erst 25. Das „88“ in seinem Namen stehe lediglich für „das Jahr, in dem meine Eltern geheiratet haben.“

Einige seiner Fans glaubten das tatsächlich und kommentierten ärgerlich, wenn irgendwo das korrekte Alter von MontanaBlack angegeben wurde: Das stimme nicht, der sei doch erst 25.

Jetzt kam aber die Aussage höchstselbst von MontanaBlack: Natürlich ist 1988 sein Geburtsjahr, er ist 34 Jahre alt.

MontanaBlack ist statistisch zwar nicht mehr der größte Twitch-Streamer Deutschlands, aber er dürfte nach wie vor der mit Abstand prominenteste sein:

