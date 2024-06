Twitch: 21-Jähriger erzählt, wie ihm MontanaBlack seine 17-jährige Freundin ausgespannt haben soll

Marcel „MontanaBlack“ Eris (36) ist einer der größten Streamer im deutschen Twitch. Aktuell wird in den sozialen Netzwerken viel über sein Privatleben spekuliert. Die Aussagen eines 21-Jährigen befeuern jetzt die Diskussion.

Worum geht es da? Beobachter der deutschen Twitch-Szene vermuten seit einiger Zeit eine heimliche Beziehung zwischen MontanaBlack und der 19-jährigen Twitch-Streamerin Alena alias “snipsska”. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings nicht.

Kritiker sehen ein Machtgefälle zwischen dem millionenschweren Twitch-Star MontanaBlack und der jungen Frau. Sie finden die vermeintliche Beziehung zudem aufgrund des erheblichen Altersunterschieds problematisch.

Die Kritik wird dadurch bestärkt, dass “snipsska” erst 17 Jahre alt gewesen sein soll, als der Kontakt zwischen ihr und MontanaBlack entstand. Die Diskussion wird nun durch einen Podcast befeuert, in dem ein 21-Jähriger berichtet, wie sich der Streamer an seine damalige Freundin herangemacht haben soll.

Ex beschreibt Privatnachrichten zwischen MontanaBlack und seiner Freundin

Wer ist der Ex? Dabei handelt es sich um den ehemaligen Fortnite-Spieler und Twitch-Streamer Berkay “Berki” Sarioba. Er war 2022 offenbar in einer Beziehung mit “snipsska” (via X). In einem Podcast berichtet er jetzt von Privatnachrichten zwischen MontanaBlack und seiner damaligen Freundin.

In einem Ausschnitt erklärt Berki, wie alles angefangen haben soll. Er habe MontanaBlack darum gebeten, ein Foto mit seiner Freundin zu machen. Als diese das Bild am nächsten Tag gepostet habe, soll MontanaBlack sich bei ihr gemeldet und ein Gespräch mit ihr begonnen haben.

Der 21-Jährige sagt, seine Freundin habe ihm die Screenshots der Unterhaltung überglücklich gezeigt. Irgendwann habe er jedoch bemerkt, dass sie ihm nicht die ganze Konversation gezeigt haben soll. In den Nachrichten, die sie ihm auf Nachfrage hin gezeigt habe, soll MontanaBlack der jungen Frau gesagt haben, sie habe sehr gut gerochen und sie nach ihrem Parfum gefragt haben.

Den entsprechenden Ausschnitt seht ihr hier, eine vollständige Version des Podcasts soll auf Spotify veröffentlicht werden.

Diese Version passt zu einem Screenshot, den Berki im November 2023 gepostet hat. Auf dem Bild ist eine Nachricht aus dem April 2022 zu sehen, die er offenbar an MontanaBlack geschickt hat. Darin kritisiert er die angeblichen Nachrichten des Twitch-Streamers mit “snipsska” und schrieb: “Ich weiß nicht, ob du vergessen hast, dass sie meine Freundin ist, und weißt, dass sie 17 ist.” (via X)

Zuschauer fordern Statement von MontanaBlack

Wie wird das diskutiert? Der Clip verbreitete sich von TikTok auf X und Reddit, wo er bereits von über 700.000 gesehen wurde. In den Kommentaren bezeichnen einige das Verhalten von MontanaBlack als “ekelhaft”. Andere rufen allerdings dazu auf, die Version von Berki mit Vorsicht zu genießen: Schließlich habe so manch ein Ex nichts Gutes über seine Verflossenen zu sagen.

In vielen Kommentaren markieren Nutzer zudem den jeweiligen Account von MontanaBlack. Damit wollen sie den Twitch-Streamer offenbar auffordern, sich zu der Situation zu äußern. Andere spotten jedoch, der werde bestenfalls seinen Anwalt für sich sprechen lassen. Für “snipsska” bedeuteten die gemeinsamen Streams mit MontanaBlack damals einen gewaltigen Push.