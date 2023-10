MontanaBlack schimpft auf Preis, den er nicht gewinnt, und aufs „links-versiffte“ Twitch um HandofBlood

Der deutsche Streamer MontanaBlack kritisiert die Jury eines Preises für Content Creators in Deutschland und beschwert sich über Teile der deutschen Twitch-Szene. Unter anderem greift er den YouTuber HandofBlood an.

Um welchen Preis geht es?

Seit 2013 gibt es das Event „VideoDays“, dort werden Preise für deutsche Content-Creators vergeben. 2013 gewannen unter anderem Y-Titty (Comedy), LeFloid (Information) und Flying Uwe (Sports).

2023 fand die Veranstaltung am 27. September im Palladium im Kölner Stadtteil Mülheim statt.

Gewonnen haben unter anderem Jasmin Gnu (Gaming), Papaplatte (Streaming) oder 7 vs. Wild (Longform).

Technische Probleme plagten Preisverleihung in Köln

Das war die allgemeine Kritik an der Preisverleihung: In Folge der Preisverleihung “VideoDays Award Gala” am 27. September 2023 kam einige Kritik gegen die VideoDays Awards auf. Content Creators wie Kyzer (via youtube) oder ELoTRiX (via youtube) äußerten sich zu der Veranstaltung:

Es gab Kritik daran, dass die Kategorien und die nominierten Kandidaten willkürlich ausgewählt schienen und zum Teil unsinnig waren: So waren für die Kategorie Longform etwa das Format „7 vs. Wild“ und die Meinungsbloggerin Alicia Joe nominiert, zwei unterschiedliche Angebote, die nicht miteinander vergleichbar seien.

Zudem wurde von den Veranstaltern angeblich die Kategorie „Sports“ ausgelassen. Es habe den Anschein gehabt, als sei die Kategorie „einfach vergessen“ worden.

Vor allem wurde die mangelnde technische Qualität des Streams kritisiert: Streaming-Gewinner Papaplatte wurde zwar zugeschaltet, es gab aber keinen Ton.

Das Segment beginnt bei 2:20 Minuten:

MontanaBlack kritisiert Auswahl der Nominierten

Warum war MontanaBlack so aufgebracht? In einem Twitch-Stream ärgerte sich MontanaBlack vor allem über die Auswahl der Nominierten. Er konnte insbesondere nicht verstehen, warum die Streamerin Shurjoka für den Preis im Gaming nominiert war. Shurjoka habe in dieser Kategorie nichts zu suchen.

Laut MontanaBlack könne man an dieser Nominierung sehen, dass es bei der Auswahl der Nominierten um Kontakte und Sympathie innerhalb einer Szene gehe, nicht um eine erbrachte Leistung:

Ich werd’s jetzt einfach so sagen, ist mir auch scheißegal, ob ich dafür gecancelt werde oder ob ich einen Shitstorm bei Twitter bekomm. Das sind diese ganzen Gutmenschen, diese ganze linke Bubble, diese ganzen Heuchler, diese ganzen Hurensöhne. Ich muss es einfach so sagen, ich muss es sagen: Die da in der Jury sitzen, die ‘ne Shurjoka wählen, weil “Oh ja, wir halten zusammen und bla Frauen” – das hat nichts mehr mit vernünftig zu tun. Das ist einfach widerlich as fuck und sollte verboten werden. Shurjoka hat nichts in der Kategorie zu suchen. Nichts.

Dass Shurjoka unter den Nominierten sei, zeige, wie “links-versifft” mittlerweile die ganze Szene sei. Es widere ihn nur an.

Als Teil einer „linken Bubble“, die er verabscheut, sieht MontanaBlack die Content-Creators Shurjoka, Freiraumreh, Rob Bubble und HandofBlood an.

Das Segment beginnt bei 8:43 Minuten:

MontanaBlack sieht sich als “gefühlt seit 10 Jahr relevanteste Person Deutschlands”

Das sagt er zum Preis: MontanaBlack führt aus, bei einem solchen Preis soll es nie um Sympathie gehen, sondern darum, was man im Internet erreicht habe. Seiner Ansicht nach seien das gezinkte Formate:

Diese ganzen VideoDays Awards und all das, was es in den letzten Jahren gab, war schon immer scheiße und ich sag’s euch auch, warum: Ich war noch nie irgendwo nominiert. Ich klopf’ mir jetzt selber auf die Schulter. Okay, kann man für eingebildet halten oder nicht: Ich war noch nie irgendwo nominiert und daran sieht man, dass da irgendwas verkehrt läuft, Digger. Wenn man seit 10 Jahren die gefühlt relevanteste Person, männlich, in Deutschland ist, aber noch nie irgendwo nominiert worden ist, dann wisst ihr ganz genau, dass da nicht nach fairer, nach neutraler Sache beurteilt wird, sondern immer nach Sympathie.

Gibt es auch Preise, die MontanaBlack gut findet? Später im Twitch-Stream lobt MontanaBlack den Preis “Stream Awards”, der im Januar 2023 von Reved und Amar verliehen wurde.

MontanaBlack wünscht sich, dass der Preis noch weiter wächst und an Relevanz gewinnt. Das sei aber unabhängig davon, ob er den Preis 2-Mal gewonnen habe oder nicht: Onkel Monte habe schon alles durchgespielt, was es durchzuspielen gibt. Die gewonnenen Pokale stünden bei Oma und Opa in der Vitrine. Die hätten sich gefreut.

Wie läuft es in den USA? MontanaBlack lobt, wie Preise in den USA verliehen werden. Er bezieht sich dabei offenbar auf die “Streamer Awards” von QTCinderella. Dort gewannen 2023 Streamer, die man verschiedenen Lagern zuordnen kann:

So siegten Hasanabi in der Kategorie “Best Just Chatting” und OfflineTV bei “Beste Content-Organisation.

Aber es gewannen auch Streamer wie Asmongold, Tyler1 oder xQc.

Wobei es in den USA 2022 auch an diesen Format die Kritik gab, dass YouTube-Streamer wie Valkyrae, Corpse Husband oder Sykkuno nicht gewürdigt wurden.

HandOfBlood.

Was für ein Problem hat MontanaBlack mit HandofBlood? MontanaBlack sieht HandofBlood als Teil einer „links-versifften Gutmenschen-Bubble“ auf Twitch, die ihn auf Twitter kritisieren würde, aber zum Fehlverhalten von Shurjoka gegenüber Scurrows geschwiegen habe.

Was er speziell gegen HandofBlood hat, führt MontanaBlack nicht aus.

Von HandofBlood stammte aber 2020 ein Tweet über den Malta-Ausflug von MontanaBlack, der zu einem einmonatigen Bann von MontanaBlack geführt hatte.

Im Twitch-Stream sagt MontanaBlack:

Ich bin so froh, Ich zu sein. Und ich bin so froh, zu sagen, in meinem Stream, mit einem guten Gefühl: Fickt euch alle. Ich bin so froh, was Besonderes zu sein, nicht mit der Masse mitzuschwimmen. Und das Geile ist: Ihr werdet nie das erreichen, was ich erreiche. Fickt euch alle.

Dabei hielt der Streamer 2 Mittelfinger in die Kamera. Einen Schnappschuss dieser haben wir als Titelbild eingebunden.

Was sagen die Leute in den Kommentaren? Im YouTube-Video, das den Ausschnitt des Twitch-Streams zeigt, wird MontanaBlack für seine Aussagen gelobt. Er spreche “deutlich das aus, was alle denken.”

Lediglich vereinzelt meldet sich Kritik, dass man nicht nachvollziehen kann, was er ausgerechnet gegen HandofBlood habe. Der verdiene es nicht, in dieses Thema mithineingezogen zu werden.

Mehr zum Konflikt um Shurjoka:

