Einer der größten Twitch-Streamer Deutschlands warnt vor Inhalten im Internet, ist für Handy-Verbot an Schulen

Für eine sternTV-Reportage war der Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris an einer Grundschule in Spandau und sprach nun klare Worte gegen Mobbing und eine Handynutzung in Schulen.

Wovor warnt MontanaBlack? Der Twitch-Streamer sieht die Nutzung des Internets für Kinder als gefährlich an. Er sagt im sternTV-Interview (via YouTube): „Im Internet gibt es ganz viele Sachen, die Kinder noch nicht sehen sollten.“

MontanaBlack, der Internetstar, der vor dem Internet warnt

Was empfiehlt MontanaBlack? MontanaBlack rät davon ab, so jungen Kindern einen komplett freien Zugang zum Internet zu ermöglichen. Kinder können im Rahmen eines Belohnungssystems ein Handy besitzen, wenn sie, so MontanaBlack, gute Zensuren in der Schule haben.

Für ihn ist klar, dass junge Kinder, im Alter von 8 bis 11 Jahren nur einen stark kontrollierten Zugang zu einem Smartphone haben sollten.

So steht er zu einem Handy-Verbot an Schulen: Ganz besonders der Handynutzung an Schulen steht MontanaBlack kritisch gegenüber. Gerade wenn eine Schule ein Gewaltproblem hat, sind Handys eine zusätzliche Gefahr, findet er.

Das Schlimmste, was einem 7-, 8-, 9-, 10-, 11-Jährigen oder darüber hinaus passieren kann, ist, wenn er in der Schule gemobbt wird (…), dass davon ein Video im Internet kursiert, was für immer im Internet dann ist, denn das wird man nicht rauslöschen können. Nur alleine aus dem Aspekt, finde ich, sollten Handys schon verboten werden an Schulen, wo Kinder noch sind.

Auch sollten Kinder sich vormittags lieber auf das Lernen in der Schule konzentrieren, als ihr Handy zu bedienen.

Wie kam es zu dem Interview? Im Mai 2024 wurde erstmal eine sternTV-Reportage über den Konfliktlotsen Damir Memic an der Christian-Morgenstern-Grundschule gedreht. MontanaBlack reagiert in seinem Twitch-Stream auf die Reportage und war von Damir begeistert.

Seine Reaction schlug Wellen und MontanaBlack konnte den Schullotsen im Rahmen einer weiteren sternTV-Reportage besuchen. Das Interview wurde danach zusätzlich gedreht.

Auch wenn MontanaBlack in diesem Kontext sehr positiv auffällt, ist der Twitch-Streamer häufig kein gutes Vorbild für seine junge Zuschauerschaft. So erklärte er vor kurzem in einem seiner Streams, dass er absichtlich meist 20 km/h zu schnell fahren würde: MontanaBlack sagt auf Twitch, er fahre immer 20 km/h schneller als erlaubt: Das sei normal