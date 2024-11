Ein von Twitch geächteter Streamer wechselt zur Konkurrenz – Lässt die Aktie explodieren

Warum ist seine Situation so schwierig? Während andere Streamer in den vergangenen Jahren Millionen-Deals mit Plattformen abgeschlossen haben, ging DrDisrespect aufgrund seines Banns leer aus. Offenbar wollten YouTube und sogar Kick keine großen Summen ausgeben, um einen Content Creator exklusiv zu verpflichten, den man auch umsonst bekommen kann.

Dass der Doc YouTube nicht ganz den Rücken kehrt, dürfte eine gute Nachricht für einige seiner Fans sein. Denn obwohl viele den Wechsel gerade wegen der politischen Ausrichtung von Rumble begrüßen, birgt genau das auch Probleme. So ist die Website in einigen Ländern, darunter auch Frankreich, gesperrt (via Le Monde ).

Infolge der Ankündigung ging die Aktie von Rumble steil nach oben und verzeichnete am Montag einen Anstieg von 13 %. Das Unternehmen gewann damit über 230 Millionen US-Dollar an Marktwert. Inzwischen hat sich der Kurs wieder stabilisiert.

Wohin geht er jetzt? Am 25. November 2024 verkündete DrDisrespect auf X, dass er ab dem 2. Dezember auf Rumble zu sehen sein wird. Das ist eine kanadische Video- und Streaming-Plattform, die sich an konservative und politisch eher rechte Nutzer richtet.

