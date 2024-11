Twitch-Streamer leidet wochenlang auf hoher See, meldet sich zurück – Aber alle reden nur darüber, wie gut er aussieht

Auch privat scheint es bei Knossi sehr gut zu laufen. Vor einiger Zeit verkündete er live in seinem Twitch-Stream vor 11.000 Zuschauern seine Verlobung: „Werde nie mehr eine so liebende Frau finden“ – Knossi verkündet Verlobung vor 11.000 Zuschauern auf Twitch

Was kommentiert die Community? Die Community hat vor allem eins vor Augen, und zwar das veränderte Aussehen von Knossi. In seinem Gesicht sieht man, dass er abgenommen und einen Bart bekommen hat.

Was ist Mission Unknown: Atlantik? Bei Mission Unknown: Atlantik handelt es sich um ein YouTube-Projekt, das von Knossi ins Leben gerufen wurde. Teilnehmende müssen den Atlantik in zwei Teams auf einem Segelboot überqueren. Dabei sind Experten an Bord, die sie unterstützen.

Das Projekt Mission Unknown: Atlantik hat den Teilnehmenden einiges abverlangt. Twitch -Streamer Jens „Knossi“ Knossalla meldet sich nun auf Instagram mit einem ersten Lebenszeichen zurück. Seine äußerliche Veränderung ist so stark, dass es fast das Einzige ist, was kommentiert wird.

