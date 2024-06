„Werde nie mehr eine so liebende Frau finden“ – Knossi verkündet Verlobung vor 11.000 Zuschauern auf Twitch

Der Twitch-Streamer Knossi hat überraschend seine Verlobung mit seiner Partnerin Lia bekannt gegeben vor 11.000 Zuschauern. In seinem Stream verrät er die Gründe, warum er dies bisher nicht öffentlich gemacht hat.

Wie kam es zu der Verkündung? Anders als man vielleicht vermuten mag, war die Verkündung der Verlobung von Knossi und seiner Partnerin nicht geplant. Am 24.06.2024 streamte er nach Wochen wieder auf seinem Twitch-Kanal.

Dabei handelte es sich nicht um einen seiner regulären Streams, sondern um einen IRL-Stream beim World Changer Event, einem Charity-Event. Er ist bekannt dafür auch für Events, die nicht von ihm stammen, viel Aufmerksamkeit zu erregen, so soll er auch Big Brother gerettet haben.

Während eines Austauschs zwischen ihm und seiner Partnerin teilte er dann seinen Fans mit, dass er seiner Freundin, das Lia ja gesagt habe und das vor 11.000 Zuschauern (via Sullygnome).

Überraschend für viele Zuschauer war vor allem, dass sie schon seit einer ganzen Weile verlobt sind und Knossi bewusst vorher noch nichts gesagt hatte.

Man muss ja nicht alles an die große Glocke hängen

Warum hat Knossi die Neuigkeiten zurückgehalten? Nachdem Knossi berichtet hat, dass er und seine Partnerin Lia verlobt sind, ging er auch darauf ein, warum sie dies bisher nicht thematisiert haben.

Hauptgrund sei für Knossi vor allem gewesen, dass er nicht alles sofort an die große Glocke hängen wolle und dass man aus seiner Sicht nicht alles sofort erzählen müsse. In seinem Stream hielt er es dann für den richtigen Moment, die Neuigkeiten in die Welt zu tragen.

Die Entscheidung, die frohe Nachricht genau jetzt öffentlich zu machen, traf der Streamer offenbar ganz spontan. Seiner überraschten Verlobten erklärte er: „Du siehst heute mal wieder aus, wie die Sonne – blenden. Und ich weiß, dass ich in meinem Leben niemals mehr eine so liebende Frau finden werde.“

Den süßen Moment könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was hat Knossi dazu bewegt, es doch öffentlich zu machen? Auch wenn Knossi sich eher spontan und aus einer Laune heraus für die Verkündung seiner Verlobung entschieden zu haben scheint, wie ein Clip auf YouTube zeigt, soll es noch einen weiteren Grund geben.

Er berichtet davon, dass einigen aufmerksamen Zuschauern der Ring an Lias Hand bereits aufgefallen sei und einige bereits begonnen hätten, Fragen zu stellen.

Zuletzt sagt er noch in scherzhaftem Ton, dass er nun auch Lust habe, wieder Kinder zu bekommen.

Gerade bei großen Influencern und Streamern bekommen Zuschauer schnell Details aus dem Privatleben mit. Im letzten Jahr hat auch der Twitch-Streamer Trymacs seiner Partnerin nach 7 vs. Wild einen Antrag gemacht. Was es damit auf sich hat, lest ihr hier: „Man hat viel Zeit zum Nachdenken“: Twitch-Streamer Trymacs trifft nach 7 vs. Wild eine wichtige Entscheidung fürs Leben