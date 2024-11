Deutsche Twitch-Streamerin wird ausgerechnet mit ihrem peinlichsten Moment für einen Preis nominiert – Kann selbst kaum hinschauen

Die deutsche Streamerin JenNyan ist für einen ganz besonderen Highlight-Moment auf Twitch nominiert. Doch so richtig darüber freuen kann sie sich nicht, denn es ist ausgerechnet eine furchtbar peinliche Aktion.

Was ist das für eine Streamerin? JenNyan ist eine der größten deutschsprachigen Twitch-Streamerinnen und für ihre humorvolle Art bekannt, sei es im Just Chatting oder beim Rollenspiel in GTA 5. Die Streamerin schreckt allerdings auch nicht davor zurück, ernste Themen offen anzusprechen.

In ihren Streams spricht JenNyan zwar hochdeutsch, geboren und aufgewachsen ist sie allerdings in Leipzig. Wenn es in die Heimat geht, verfällt die Streamerin daher ins Sächsische – teilweise auch zur Belustigung ihrer Zuschauer (via YouTube).

Nun könnte JenNyan für ihre Sprachkünste einen Preis erhalten – doch das ist ihr wahnsinnig unangenehm.

Von wilden „Tischern“ und „Modchegiebschn“

Wofür ist sie nominiert? Derzeit laufen die Abstimmungen für die StreamAwards 2024. Das ist eine jährliche Veranstaltung der Twitch-Streamerin Antonia „Reved“ Staab, bei der besondere Highlight-Momente auf der Streaming-Plattform ausgezeichnet werden.

Preise gibt es etwa für den besten Ausraster, den besten Newcomer und den besten Gaming-Moment. In der Kategorie „Bester Cringe Moment“ wird hingegen für den unangenehmsten Moment auf Twitch abgestimmt – und JenNyan ist eine der glücklichen Nominierten.

Was ist das für ein Clip? Bei einem Stream im Juni kam JenNyan darauf zu sprechen, wie es sich wohl anhört, wenn zwei Sachsen „zur Sache“ kommen. Prompt gab die Streamerin eine kleine Demonstration. Abgerundet wird das Ganze durch Würgegeräusche einer befreundeten Streamerin im Hintergrund.

Das Gesamtkunstwerk könnt ihr hier bestaunen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sagt die Streamerin zu ihrer Nominierung? JenNyan ist das Ganze rückblickend wahnsinnig unangenehm. Schließlich ist es eine Sache, spontan herumzualbern – aber eine ganz andere, sich das später nochmal anschauen zu müssen. Die Streamerin verzieht das Gesicht und kann fast nicht hinschauen.

Es kommt aber noch schlimmer: Bei den StreamAwards selbst werden die nominierten Stream-Ausschnitte nämlich nochmal vor versammeltem Publikum präsentiert. JenNyan fürchtet: „Ich kann nicht auf die Stream-Awards gehen. Ich kann nicht an diesem Tisch sitzen, und mir das angucken – auf Leinwand.“

Das steht in starkem Kontrast mit der diebischen Freude, die es ihr ursprünglich zu breiten schien, immer noch einen draufzusetzen.

Wer ist die Konkurrenz? JenNyan muss sich unter anderem gegen den hosenlosen LoL-Streamer Broeki und seine Verlobte durchsetzen, sowie gegen Reeze, den Kumpel von Papaplatte, der die Bitte um ein Foto ganz falsch verstanden hat. Zur Wahl steht außerdem eine extrem unglückliche Bewegung des Fußball-YouTubers ViscaBarca.

Die Abstimmungen laufen noch bis zum 16. November 2024 um 20:00 Uhr auf der Website der StreamAwards.

Anders als in den vergangenen Jahren machen die Community-Stimmen jedoch nur noch einen Teil des Voting-Systems aus. Zusätzlich wird es auch zwei Jury-Anteile bestehend aus Mods und langjährigen Streamern geben. Damit soll wohl eine Situation wie im vergangenen Jahr vermieden worden, als ein einziger Streamer mehr Preise abräumte, als er tragen konnte: Twitch-Streamer Papaplatte ist der große Gewinner bei den StreamAwards 2023