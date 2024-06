„Würd mich lieber auf ein Glas setzen“ – Weil Deutschland gewonnen hat, muss ein Twitch-Streamer jetzt einen Antrag machen

Der Twitch-Streamer Broeki musste aufgrund eines X/Twitter-Posts, in dem er eine Wette abschloss, seiner Freundin einen Heiratsantrag machen, falls Deutschland das Fußballspiel gegen Ungarn gewinnen würde.

Wer ist der Streamer? Broeki ist ein deutscher Twitch-Streamer, der seit mindestens 2016 seine Zuschauer begeistert. Mit durchschnittlich etwa 1300 Zuschauern in den letzten drei Monaten ist er vor allem durch seinen League of Legends Content bekannt geworden (via Twitchtracker). Über 10.000 Stunden hat er dieses Spiel bereits gestreamt. Der Streamer hat sich auch in der allgemeinen League of Legends Szene einen Namen gemacht.

Zusätzlich ist er durch seine Auftritte bei dem Streamer Maximilian „HandOfBlood“ Knabe bekannt. HandOfBlood, der Präsident des ESport-Vereins Eintracht Spandau, hat sich als beliebter Charakter etabliert. Broeki spielt in der Lore des Vereins die Rolle des Hausmeisters.

Mehr über HandOfBlood erfahrt ihr hier:

Durch eine Wette zum Heiratsantrag

Wie kam es zu der Wette? Am 19. Juni streamt HandOfBlood, wobei auch Broeki zu Gast ist. An diesem Tag findet das Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn statt, das die Gäste von HandOfBlood und er selbst eifrig diskutieren.

Broeki erzählt dabei, dass er auf Twitter/X den neuen Trend mitmacht: „Wenn Deutschland gewinnt, mache ich das, was der Top-Kommentar vorschlägt“. Die Vorschläge unter seinem Post reichen von täglichen Selfies bis zum Jahresende, über ein Jahr aktives Training im Fitnessstudio, bis hin zu einer OnlyFans-Karriere.

Doch keiner dieser Vorschläge schockiert Broeki so sehr wie der Kommentar seiner eigenen Freundin: „Heiratsantrag“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wie reagieren die anderen auf die Wette? HandOfBlood reagiert fassungslos, als Broeki erzählt, dass seine Freundin den Kommentar gepostet hatte. „Ich würde erstmal gerne zusammenziehen wollen“, kommentiert der Streamer. Während HandOfBlood und seine Gäste schockiert sind, fügte er noch hinzu: „Ich würde mich lieber auf ein Glas setzen wollen, als jetzt einen Heiratsantrag zu machen“.

Diese Aussage sorgt für Lachen und weitere Diskussionen. Ein anderer Gast schlägt vor: „Mach doch, wenn sie herzieht, direkt einen Heiratsantrag – und dann ist das fertig“.

HandOfBlood fragt daraufhin ernsthaft, ob das Thema Hochzeit für Broeki und seine Freundin völlig neu sei oder sie schon häufiger darüber gesprochen haben, worauf Broeki antwortet: „Das ist out of fucking nowhere. Das höre ich zum ersten Mal!“.

„Möchtest du, Thunny, mich zu deinem Ehemann nehmen?“

Wie geht die Situation aus? Während Broeki wahrscheinlich gehofft hat, dass Deutschland verliert, gewinnt die deutsche Mannschaft mit 2:0. Auf Twitter/X postet er: „Ja gut, da komme ich jetzt auch nicht mehr raus“, da der Kommentar seiner Freundin immer noch die meisten Likes hatte.

Kurze Zeit später veröffentlicht er ein Video, in dem er seine Wette einlöst: „Eh, hallo, Schatz. Hiermit die Einlösung meiner Wette, aber vielleicht auch ein bisschen ernst gemeint. Möchtest du, Thunny, mich zu deinem Ehemann nehmen? Das – das wäre schön. Da würde ich mich freuen. Und sonst noch einen schönen Gruß, auch an die Eltern.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Nimmt sie den Antrag an? Thunny, Broekis Freundin, kommentiert daraufhin: „Danke an alle Süßhasen, die für uns gecheered haben – jedoch sind Broeki und ich für so eine große Entscheidung noch nicht bereit, weshalb meine Antwort Nein lautet, ABER wer weiß, was die Zukunft bringt“.

Die gamescom, eines der bedeutendsten Gaming-Events des Jahres, bot während eines gemeinsamen Twitch-Streams von Tolkin und DoktorFroid einen rührenden Moment: Eine Frau machte ihrem Partner einen Heiratsantrag, was das Publikum zu Applaus bewegte. Mehr dazu findet ihr hier: Twitch-Streamer lenken Fan auf der gamescom ab, damit seine Partnerin einen Heiratsantrag vorbereiten kann