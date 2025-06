Deutscher Twitch-Streamer dachte, sein Ladenschild wurde geklaut, dabei ist der Verlust seine eigene Schuld

Der YouTuber und Twitch-Streamer Sascha „unsympathischTV“ Hellinger hat in Hamburg vor einigen Wochen seinen eigenen veganen Burgerladen eröffnet. Plötzlich fehlte das Neonschild über seinem Laden. Seine Vermutung: Diebstahl, doch der Content Creator scheint teilweise selbst Schuld an dem Verschwinden zu haben.

Um wen geht es? Der Twitch-Streamer unsympathischTV konnte am 3. Mai 2025 seinen eigenen Burgerladen eröffnen: BETR. Mitten in St. Pauli bietet er seine veganen Burger, Pommes und Oatshakes an.

Mit den Twitch-Streamern Trymacs und Varion hat unsympathischTV den Podcast Offline + Ehrlich, in dem er über die neuesten Ereignisse rund um seinen Laden spricht.

Denn nicht alle scheinen Fan des Ladens zu sein. Ein Grund könnte die fehlende Möglichkeit sein, mit Bargeld bezahlen zu können, der andere: Das Neonschild, das hell erleuchtet über dem Laden hängt.

„Wer von euch war das?“

Am 23. Mai 2025 postete unsympathisch auf einem seiner TikTok-Kanäle ein Video, in dem er empört und fassungslos zeigte, dass das Neonschild seines Ladens nicht mehr da ist. Er fragte dazu: „Wer klaut bitte ein LED-Zeichen? (…) Wer von euch war das?“ (via TikTok).

In der neuesten Podcast-Folge Offline + Ehrlich (via Spotify, ab Minute 03:38) erzählt unsympathischTV nun, dass es eigentlich ganz anders mit dem Neonschild ablief.

unsympathischTV berichtet, dass er für Content-Dreh in den USA gewesen sei und somit nicht vor Ort bei seinem Laden sein konnte. Ein Kollege von ihm schickte ihm ein Foto von der Front des Restaurants, mit dem abmontierten Schild.

Der Twitch-Streamer ging davon aus, dass es geklaut wurde und machte darauf hin sein TikTok-Video. Dann erfuhr er jedoch, dass das Schild von seinem Team abgenommen werden musste, weil sie keine Baugenehmigung hatten.

Sie seien gerade erst im Prozess, sich eine solche Genehmigung zu holen. unsympathischTV ging davon aus, er könne das Schild bis dahin trotzdem oben lassen, das sei zumindest sein letzter Stand gewesen.

Er glaubt, dass einer der Anwohner sich über das Neonschild beschwert habe, denn er sagt weiter: „Wenn sich niemand beschwert, dann weiß die Stadt auch nicht davon.“ Seiner Meinung nach kann die gezwungene Abnahme nur mit der Meldung einer der Anwohner zu tun haben.

Weiter meint unsympathischTV aber, dass es zwar das gute Recht der Anwohner sei, er es aber einfach nur „lächerlich“ fände. Er wolle trotzdem alles „regelkonform“ machen und sich für alles, was eine Genehmigung braucht, auch eine holen.

Insgesamt ist der Burgerladen allerdings ein Erfolg. Wenn es zu anderen Kritikpunkten an seinem Laden kommt, sieht unsympathischTV die Schuld auch ein wenig bei sich: Twitch-Streamer will vegane Burger in Hamburg verkaufen, stößt auf Kritik – Seine Reaktion: „Wir sind auch selbst schuld“