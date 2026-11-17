Die Nominierten der Game Awards 2026 werden heute Abend verkündet und die große Frage lautet: Wie viele Auszeichnungen könnte GTA 6 einheimsen?

Die Game Awards haben ein GTA-Problem. Bereits im Vorfeld wurde diskutiert, ob der heiß erwartete Rockstar-Titel bei der diesjährigen Preisverleihung überhaupt berücksichtigt werden kann, denn mit dem Release am 19. November war es denkbar knapp. Natürlich hätte GTA dann immer noch für die Game Awards 2027 nominiert werden können, aber es erscheint nun einmal 2026 und ein bisschen komisch wären die Game Awards ohne den größten Release des Jahres schon.

Mittlerweile haben wir Gewissheit: Der Release-Stichtag für die Kandidaten ist der 20. November, GTA 6 ist also gerade so für die diesjährigen Game Awards 2026 im Rennen. In welchen Kategorien es aufgestellt ist, erfahren wir heute Abend um 18:00. Denn dann werden die diesjährigen Nominierten der Game Awards live auf YouTube bekannt gegeben.

Sobald die Nominierungen bekannt sind, findet ihr die Kandidaten auch bei uns auf Seite 2.

Das führt aber direkt zu den nächsten Problemen. Denn auch wenn GTA 6 nun berücksichtigt werden darf, ist das Fenster für die Juroren, um den Titel auch zu testen, recht kurz. Möglicherweise hatten die Juroren zwar Zugang zu den begehrten und rar gesäten Vorab-Versionen, doch ob das reicht, um sich einen gründlichen Eindruck zu verschaffen? Immerhin soll das Rockstar-Epos mit 50 bis 80 Story-Stunden zu Buche schlagen.

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Für die Game Awards ergibt sich daraus ein Szenario, bei dem sie eigentlich nur verlieren können:

Wenn GTA 6 zwar theoretisch ins Nominierungs-Fenster fällt, aber aufgrund des kurzen Bewertungszeitraums nicht berücksichtigt wird, gäbe es wohl einen Aufstand der Fans, die dem Spiel seit über 10 Jahren entgegenfiebern. Das ist nach aktuellem Stand zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.

Sollte GTA 6 hingegen nominiert werden und einfach nicht den generationellen Siegeszug hinlegen, den die Fans erwarten, würden sicher auch schnell die Rufe nach Schiebung laut. Dazu sei gesagt, dass die Gewinner der Game Awards zu 90 % von einer Jury bestimmt werden. Der ganze Hype wird GTA 6 hier also nur einen bedingten Vorteil verschaffen, wenn es die Kritiker nicht überzeugen kann. Ebenfalls nicht wahnsinnig wahrscheinlich, aber eben nicht ausgeschlossen.

GTA 6 wird in allen möglichen Kategorien nominiert, sahnt alles ab, bricht sämtliche Rekorde. Das ist wohl das Szenario, mit dem die meisten rechnen, und… meiner Meinung nach auch ein ziemliches Schnarchfest.

Niemand braucht eine Preisverleihung, bei der die Sieger schon feststehen

Ich habe ja gar nichts gegen GTA und es bestehen auch keine Zweifel, dass Rockstar hier etwas Besonderes geschaffen hat, das völlig neue Maßstäbe setzt. GTA 6 ist nicht einfach nur ein riesiger Spiele-Release, sondern eines der größten Medien-Ereignisse überhaupt.

Aber eine Preisverleihung, bei der der Sieger in den umkämpftesten Kategorien bereits feststeht, ist doch langweilig. Ich habe es im vergangenen Jahr schon mit etwas gemischten Gefühlen gesehen, dass Clair Obscur: Expedition 33 neben Auszeichnungen zum Spiel des Jahres, Game und Art Direction sowie beste Erzählung auch noch die Titel des besten Indie Games und besten Indie-Debüts abgeräumt hat. Und dabei habe ich das Spiel ebenfalls geliebt.

Aber all die anderen tollen Spiele zu sehen, die – zumindest in Sachen Auszeichnungen – kaum Anerkennung bekommen, weil ein einziger Titel komplett dominiert, finde ich schade. Wenn es dann dieses Jahr nur darum geht, ob GTA 6 auch noch den drölften Preis einheimst, brauche ich mir die Game Awards nicht zu geben.

Eine perfekte Lösung habe ich aber auch nicht. Wenn ein Spiel nunmal so toll ist, sollte es dann nicht ausgezeichnet werden, nur damit andere auch eine Chance haben? Und: Wenn Clair Obscur das Spiel des Jahres und eben auch ein Rollenspiel ist, macht es das dann nicht automatisch zum besten Rollenspiel des Jahres?

An dieser Stelle beneide ich die Veranstalter und Juroren der Game Awards, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen, wirklich kein Stück. Ich für meinen Teil werde bei der heutigen Ankündigung vor allem den Indie-Kategorien entgegenfiebern – denn die dürften zumindest absolut sicher vor GTA 6 sein.

Jetzt seid ihr gefragt! Wie sollten die Game Awards Juggernauts wie GTA 6 handhaben? Schreibt es uns in die Kommentare!

Für MeinMMO-Redakteur Karsten steht sein persönliches Spiel des Jahres hingegen schon fest. Und das hat sich den Spielern gerade erst mit einem Haufen neuer Inhalte frisch ins Gedächtnis gerufen. Mein Spiel des Jahres bekommt unverschämt großen DLC, dafür muss zur Not sogar WoW Forever warten