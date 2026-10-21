Mein Spiel des Jahres bekommt unverschämt großen DLC, dafür muss zur Not sogar WoW Forever warten

Am 29. Oktober 2026 erscheint für Crimson Desert der kostenpflichtige DLC „Charting the Unknown“. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz kann es kaum erwarten, erneut in das fantastische Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss einzutauchen.

Wenn ich Ende 2026 auf das zurückliegende Spielejahr blicke, werde ich vor allem an Crimson Desert mit sehr großer Freude und Zufriedenheit zurückdenken. Das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss ist sicherlich nicht perfekt, aber eine so besondere wie bemerkenswerte Spielerfahrung, die aus der Masse der oft recht generischen AAA-Produktionen heraussticht.

Dabei „klaut“ das Action-RPG eigentlich munter von den ganzen anderen, großen Open-World-Spielen wie beispielsweise Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Gleichzeitig gab’s eine derart umfangreiche und mit Features, Ideen und Systemen vollgestopfte Welt wahrscheinlich noch nie. Aus all dem ergibt sich ein Mix, mit dem man hunderte Stunden verbringen kann, ohne dass es langweilig wird.

Bei mir waren es um die 160 Stunden und obwohl bald WoW: Forever sowie GTA 6 anstehen, dürfte Crimson Desert am Ende mein Spiel des Jahres werden, weil es für mich auch die größte, positive Überraschung des Jahres ist (bei Forever war die Ankündigung überraschend, aber die Qualität ist durch die Stärken von Vanilla und Classic gesichert).

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist eigentlich der MMORPG-Experte bei MeinMMO, er fühlt sich seit fast 40 Jahren aber auch in vielen anderen Genres wie Rollenspielen jeder Art und Action-Adventures sehr wohl. Crimson Desert verfolgt er schon seit der Ankündigung, schließlich kommt das Spiel von den Black-Desert-Machern. Das Hauptspiel hat er mit großer Freude durchgespielt. Knapp 160 Stunden hat er sich dafür Zeit genommen.

Video starten Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown – Trailer stellt den neuen DLC vor Autoplay

Die Entwickler von Pearl Abyss kochen und kochen und kochen

Was mich an den Entwicklern von Pearl Abyss ganz besonders beeindruckt hat: Crimson Desert ist nicht nur bemerkenswert umfangreich, die Verantwortlichen haben sich darauf nach dem Release keine einzige Sekunde ausgeruht. Die Schlagzahl an kostenlosen Updates war nach dem Start fast schon absurd hoch.

Die auf 3 Monate ausgelegte, prall gefüllte Roadmap hatte man bereits nach ein paar Wochen erfüllt. Zwischendurch gab es dann noch eine Enhanced-Version des Spiels und die deutsche Vertonung. Das große Highlight vom Content-Fahrplan steht aber erst noch an!

Der kostenpflichtige DLC „Charting the Unknown“ erscheint am 29. Oktober 2026 und wenn es nach dem neuen Feature-Trailer auf YouTube geht, erwartet uns für knapp 25 Euro ein Inhaltspaket, das manch einen Vollpreis-Titel alt aussehen lässt.

In den fast 7 Minuten zeigen die Entwickler:

Die neue Story-Kampagne rund um die Ereignisse, die nach der Hauptgeschichte passieren

Neuer Handlungsstrang rund um die neuen Ozean-Features

Erkundung der Ozeane mit einem eigenen Schiff, das ihr individuell bauen und anpassen könnt

Ihr könnt tauchen, um unter Wasser Schätze zu entdecken und Ruinen zu erforschen, die neuen Tauchausrüstungen erhöhen die Zeit, die ihr unter Wasser bleiben könnt

Das Housing wird ausgebaut

Verwaltung und Ausbau von 3 Burgen oder neuen Geschäften wie einem Restaurant oder einer Schmiede, auch das Lager erhält ein Upgrade

Die Entwickler erweitern die Interaktionsmöglichkeiten mit NPCs und führen Romanzen ein, ihr könnt sogar heiraten

Garten der Prüfungen als neue Herausforderung, bei der ihr nacheinander gegen Bosse antretet

Ihr könnt alle Inhalte offenbar wahlweise mit Kliff, Oongka oder Damiane erleben

Noch ist zwar unklar, wie umfangreich die neuen Story-Inhalte ausfallen, doch liest sich allein die Liste an Neuerungen wie ein DLC, für den man einige Zeit einplanen sollte. Das sieht nach „Blood and Wine“-Ausmaßen an, ihr wisst schon, der fantastische, zweite DLC von The Witcher 3.

Ich persönlich muss mich ranhalten. Schließlich startet nur eine Woche nach DLC-Start, am 5. November 2026, mit WoW: Forever ein weiterer Pflicht-Release für mich.

Aber ganz ehrlich: Wenn ich mit „Charting the Unknown“ dann noch nicht durch sein sollte, muss Forever halt kurz warten. Schließlich soll die neue WoW-Version für immer laufen. Die Chancen stehen hoch, dass ich den DLC gar nicht beende, wenn ich Forever dazwischenschiebe.

Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf den neuen DLC von Crimson Desert? Habt ihr die Hauptgeschichte überhaupt schon durch? Verratet es mir gern in den Kommentaren. Was für ein enormer Erfolg das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss war, zeigt diese Meldung eindrucksvoll: Während alle sparen und kündigen, feiert das Team eines aktuellen Open-World-Hits deftige Erfolgsprämien