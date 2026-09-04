Ihr fandet es auch absurd, aber geil, wie viel in Crimson Desert steckt? Es geht bald genauso weiter!

Die Entwickler von Crimson Desert haben den DLC „Charting the Unknown“ vorgestellt – und er macht da weiter, wo das Hauptspiel aufgehört hat.

Crimson Desert ist eines der besten und erfolgreichsten Spiele aus 2026. Zwar hat das Open-World-Abenteuer der Black-Desert-Macher einige Kanten und Ecken, doch macht es das mit der so wunderschönen wie riesigen Spielwelt und dem regelrecht absurden Angebot an Features, Systemen und Ideen wett.

Plus: Die Entwickler liefern nach dem Start derart schnell so viele kostenlose Updates nach, dass die für 3 Monate angedachte Roadmap bereits nach ein paar Wochen erfüllt war. Zuletzt kam beispielweise ein Patch, der das Spiel auf die Enhanced-Version aufgewertet und die deutsche Vertonung mitgebracht hat.

Und am 16. Oktober 2026 geht es weiter! Zwar kostenpflichtig, aber dafür wieder mit unfassbar vielen Inhalten. Das verspricht zumindest die Ankündigung des DLCs „Charting the Unknown“, der am 16. Oktober für knapp 25 Euro erscheint. Hier der Trailer:

Video starten Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown – Trailer stellt den neuen DLC vor Autoplay

111 Sekunden voller spannender Details

Was steckt in dem DLC? Die offizielle Ankündigung des DLCs verspricht uns neue Länder, aber auch Meere, die es zu erkunden gilt. Dabei stechen wir mit unserem neuen Schiff in See, wagen aber auch Tauchgänge, um Schätze zu finden und verborgene Ruinen zu untersuchen. Mit dem Jetpack oder der Hilfe eines Hais (neues Mount?!) können wir dabei auch tauchend ordentlich Tempo aufnehmen.

Die Entwickler erweitern das Spiel aber auch an anderer Stelle. Wir können Einrichtungen mieten und verwalten. Das Housing wirkt mit seinen Anpassungsmöglichkeiten im Trailer noch einmal deutlich ausgefeilter. Und es scheinen auch Romanzen-Optionen ins Spiel zu kommen.

Natürlich wird mit dem DLC auch die Story fortgesetzt. In der Ankündigung heißt es: „Überall in Pywel entfalten sich neue Geschichten – von einer unheilvollen Präsenz in der Wüste und einem gefährlichen politischen Konflikt bis hin zu einer Reise jenseits der Zeit und einem uralten Geheimnis unter den Wellen. Begleitet Kliff, Oongka und Damiane dabei, wie sie ihre eigenen Wege beschreiten, ihre Bestimmung finden und ihr Schicksal gestalten.“

Im Trailer selbst gibt es dazu noch viele weitere Details zu entdecken. Kliff ist in einer Szene deutlich älter. Wir können offenbar eine Burg aus dem Boden stampfen. Das Lager lässt sich ebenfalls ausbauen. Wir können uns mit unserem neuen Taucheranzug von unserem Drachen aus direkt in die Tiefe stürzen. Es gibt einen Skill, um übers Wasser zu laufen. Und uns erwarten sowohl unter Wasser als auch in der Luft riesige Bosse.

Wie reagiert die Community? Viele Spieler finden es weiterhin absurd, wie viel die Entwickler von Pearl Abyss investieren, um Crimson Desert immer umfangreicher und besser zu machen.

Perma_trashed schreibt etwa auf Reddit: „Wow, das sieht fantastisch aus! Und ich bin nach über hundert Stunden immer noch erst bei Kapitel 9.“

fatmac122 ergänzt auf Reddit: „Enhanced ist gerade erst erschienen und schon bringen sie einen umfangreich aussehenden DLC heraus? Hut ab vor den Entwicklern, aber ich hoffe, sie sind gut ausgeruht.“

Substantial-Fun9958 erklärt auf Reddit: „UND Romantik im DLC? Damit haben sie mich für eine Vorbestellung überzeugt.“

Apropos: Wer vorbestellt, kann sich ein Tauchanzug-Set und ein leichtes Tauchanzug-Set sichern. Auf der zweiten Seite fassen wir euch nochmal alles Wichtige zum DLC zusammen. Wer wissen möchte, warum das Spiel so gut ist, findet hier die Antwort: Nach 100 Stunden in Pywel ist klar: Kommende Open Worlds müssen von Crimson Desert lernen