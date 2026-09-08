Crimson Desert ist als Einzelspieler-Titel auf dem Markt erschienen. MeinMMO wollte von den Entwicklern wissen, ob eine Chance auf einen Mehrspielermodus besteht. Das wollten uns die Entwickler nicht beantworten, erklärten aber, wie viel MMO noch in der Engine steckt, mit welcher Crimson Desert entwickelt worden ist.

Pearl Abyss, das Team hinter Black Desert und Crimson Desert, bot uns auf der gamescom 2026 an, mit zwei Entwicklern über ihre hauseigene Engine zu sprechen. Jin-hwan Kim und Jin-ho Yoon, Lead Engineers bzw. Senior Leaders der Game Engine Graphics Division sprachen mit uns über die Blackspace Engine und über Crimson Desert.

Wir wollten unter anderem konkret von den Entwicklern wissen, ob Crimson Desert auch einen richtigen Mehrspieler- oder MMO-Modus bekommen könnte. Denn mit der alten Engine wurde schließlich mit Black Desert ein richtiges MMO entwickelt und Crimson Desert wurde zu Beginn erst einmal als MMORPG konzipiert.

Video starten Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown – Trailer stellt den neuen DLC vor Autoplay

Eine Multiplayer-Unterstützung steckt noch in der offiziellen Engine von Crimson Desert

Das sagten die Entwickler: Die Entwickler erklärten uns, dass tatsächlich noch Multiplayer-Unterstützung in der Engine vorhanden sei. Aber ob es früher oder später einen MMO-Modus geben werde, das konnten oder wollten uns die Entwickler nicht verraten. So sagten sie:

Es war in der ursprünglichen Engine enthalten, also, was den Titel der Engine angeht: Da Pearl Abyss bisher ein Online-Spielestudio war, wurde die Blackspace-Engine natürlich von Anfang an mit Multiplayer-Unterstützung entwickelt. Das hat zwar zu einigen Schwierigkeiten im Entwicklungsprozess geführt, aber … nun ja, ich kann zwar keine Antwort darauf geben, ob Multiplayer in „[Crimson] Desert“ hinzugefügt wird oder nicht, aber die Grundlage für die Multiplayer-Unterstützung ist bereits bis zu einem gewissen Grad vorhanden.

Das ist der Stand aktuell: Im offiziellen Geschäftsbericht hieß es damals, man würde die Implementierung in Betracht ziehen, wenn das Spiel finanziell erfolgreich genug wäre, mehr ist dazu bisher nicht bekannt.

Später erklärte man dann, dass es erst einmal keinen Mehrspieler für Crimson Desert geben werde, da die Technik derzeit kaum genügend Leistung bringen könne, um mehrere Spieler in der Spielwelt bewerkstelligen zu können.

Auch eine offizielle Mitteilung gibt es dazu nicht. Die Priorität der Entwickler dürfte ohnehin erst mal auf dem Release der neuen Erweiterung „Charting the Unknown“ liegen, die am 16. Oktober 2026 ihren Release feiern soll.

Ihr spielt noch aktiv Crimson Desert oder wartet derzeit auf die neue Erweiterung, die Mitte Oktober 2026 offiziell erscheinen soll? Mehr Informationen rund um die neue Erweiterung lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO nach: Crimson Desert: Charting the Unknown – Alles Wichtige zum neuen DLC